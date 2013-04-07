به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی شنبه شب در جمع مردم شهر آبپخش اظهار داشت: از زمان حضور خود در شهرداری آبپخش بدون اینکه به شهرک و یا محله خاصی توجه ویژه داشته باشم، تنها برای عمران و توسعه شهر آبپخش تلاش کردهام و شاهد کارهای زیرساختی بسیار خوبی نیز در آبپخش هستیم.
وی در ادامه به برخی از مشکلات سیل آذرماه اشاره کرد و افزود: این سیل باعث شد تا وقت و هزینه بسیاری را برای جبران خسارتها آن به کار بگیریم که به همین دلیل در اجرای پروژههای عمرانی نیز با مشکلاتی مواجه شدیم.
شهردار آبپخش با اشاره به برخی از مشکلات اجرای قطعه پایانی بلوار وحدت شهرک بهرام آباد، اضافه کرد: تملک زمین یکی از مشکلات اجرای این طرح بوده که تلاشهای زیادی از طریق رئیس شورای شهر و برخی از مسئولان بدین منظور صورت گرفته است و امیدواریم به زودی شاهد رفع مشکلات این زمینها باشیم.
وی در ادامه با اشاره به پیشرفت 80 درصدی اجرای عملیات زیرسازی، سنگ جدول و قیرپاشی قطعه پایانی خیابان وحدت، تصریح کرد: در شهرکهای درواهی، بهرامآباد و قلایی چندین پروژه آسفالت وجود دارد که در مرحله زیرسازی رها شدهاند و دلیل اصلی تعویق در پروژهها تورم و افزایش شدید قیمت آسفالت در سال گذشته بوده است.
موسوی اجرای پروژههای گازکشی و علمکگذاری در برخی از محلات شهر را از جمله عوامل مهم در عقب ماندن پروژههای آسفالت در این شهر عنوان کرد و افزود: قصد داریم در سال جاری با جهاد و تلاش تمام وقت اقدام به آسفالت کوچهها و خیابانهای شهر کنیم.
وی، تعامل شهرداری و شرکت گاز در اجرای پروژههای گازرسانی شهری را مؤثر دانست و گفت: شهرداری و شرکت گاز استان تعامل بسیار خوبی داشتهاند و در سایه این تعامل شاهد نصب بیشترین تعداد علمک در مقایسه با شهرهای همجوار در آبپخش بودهایم.
عدم تخصیص حتی یک ریال اعتبار به پروژههای عمرانی آبپخش در سال 91
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش نیز در این نشست با بیان اینکه در سال گذشته یک ریال اعتبار بهمنظور اجرای پروژههای عمرانی به شهرداری آبپخش اختصاص نیافت، اظهار داشت: ضعف در اعتبارات و وضعیت مالی شهرداری عمدهترین عامل تاخیر در اجرای پروژههای آسفالت در معابر شهری آبپخش است.
مصطفی رضایی با تشریح نسبت توزیع اعتبارات شهری در آبپخش، ابراز داشت: همواره با توجه به نسبت مساحتی و جمعیتی شهرکهای آبپخش اعتبارات شهری را توزیع کردهایم و 50 درصد از اعتبارات به شهرک درواهی، 25 درصد از اعتبارات به محله بهرامآباد و 25 درصد دیگر به محله قلایی اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه همواره آماده رفع شبهات در خصوص عملکرد شهرداری و شورای شهر هستیم، افزود: همیشه سعی کردهایم شهروندان را در اجرای فعالیتهای شهرداری و شورای شهر قرار دهیم و هر فردی که شبههای در ارتباط با اجرای پروژههای شهری دارد به شهرداری و شورای اسلامی شهر مراجعه کند تا در حضور ایشان اسناد را مورد بررسی قرار دهیم.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش خاطرنشان کرد: در شش سال گذشته همواره بین شهروندان و در تمامی مناطق شهر حضور داشتهایم و تمامی مشکلات را با تمام وجود درک و لمس کردهایم.
رضایی بیان داشت: مشکل تعاونی مرزنشینان آبپخش از اساسیترین مشکلات این شهر است و در سالهای اخیر هرکاری انجام دادهایم امکان حل اختلاف در تیم مدیریتی این شرکت وجود نداشته است.
وی اضافه کرد: شورای اسلامی آبپخش از شش سال پیش و همزمان با شروع مشکلات مربوط به تعاونی مرزنشینان پیگیریهای لازم در ارتباط با رفع مشکلات این شرکت و احقاق حقوق مردم را انجام داده، ولی تا کنون به هیچ نتیجه مطلوبی در این زمینه دست نیافتهایم.
این مسئول اذعان داشت: در سال گذشته برای مدتی مسئولیت مدیرعاملی این شرکت را با پیشنهاد هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان آبپخش به عهده گرفتم، ولی به دلیل عدم شفافیت در امور سه ماه پیش استعفای خود را اعلام کردم.
نظر شما