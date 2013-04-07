استفاده از ظرفیت های پژوهشی دانشگاهیان مازندران برای توسعه استان

سید علی اکبر طاهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه ناظر در تهيه سند آمايش توسعه استان به اين نكته توجه داشته باشد كه توسعه استان بدون درآمدهاي نفتي و با تكيه بر ظرفيت هاي موجود در بخش كشاورزي، گردشگري و شيلات اتفاق بيافتد.

وی بر توسعه و تجهير فرودگاه هاي ساري و نوشهر و تكميل فرودگاه رامسر در سال جاري تاكيد داشت و گفت: پيگيري پروژه هاي مسكن مهر، تكميل طرح هاي مهر ماندگار و راه مواصلاتي قائم شهر به فيروزكوه نيز مورد توجه جدي قرار خواهد گرفت.

طاهایی با اشاره به اقامت 13 ميليون نفر در تعطيلات نوروز امسال در مازندران، عنوان كرد: لازم است از همكاري همه دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي امنيتي و انتظامي استان در ارائه خدمات به هم استاني ها، ميهمانان و گردشگران نوروزي تشكر و قدرداني كنم.

استاندار مازندران تصريح كرد: حوزه گردشگري يك ظرفيت بالقوه براي ايجاد فرصت هاي شغلي در مازندران است كه مي بايست از سوي مديران مربوطه به شكل بايسته تري بالفعل شود.

وي با اشاره به اينكه همه مسئولان استان در سالجاري مصمم به ارائه خدمات صادقانه هستند، تصريح كرد: برگزاري انتخابات قانونمند، ماموريت محوري مديران مازندران در بهار سال جاري است.

طاهايي با برشمردن توفيقات و دستاوردهاي استان در سال گذشته گفت: با توجه ويژه رmيس جمهور به توسعه مازندران، خوشبختانه عبور ترافيك از قطعه چهارم آزادراه تهران شمال در ايام نوروز محقق شد و مراسم افتتاح رسمي آن در آينده نزديك برگزار خواهد شد.

استاندار مازندران از آغاز عمليات اجرايي راه ارتباطي تنكابن به قزوين بعنوان محور چهارم مواصلاتي استان خبر داد و افزود: براي پروژه فوق الذكر 450 ميليارد تومان اعتبار در قالب سهام فولاد خوزستان به قرارگاه خاتم الانبيا ابلاغ گرديد.

طاهايي، حماسه پايداري و حركت رو به رشد مردم و فعالان اقتصادي داستان در سال گذشته را درخور تحسين دانست و تصريح كرد: سال گذشته با وجود تحريم هاي دشمنان، مازندران با صادرات 404 ميليون دلار كالا، رشدي معادل 67 درصد در مقايسه با سال مشابه خود داشت ضمن آنكه از لحاظ وزني نيز با 2330 ميليون تن كالا، 66 درصد افزايش داشت.

وي با اشاره به بارگيري يك ميليون و 200 هزار تن كالا و افزايش 15 درصدي بارگيري دربنادر نوشهر و فريدون كنار، گفت: بندر اميرآباد در سال گذشته 23 درصد در عمليات بارگيري و تخليه بار و 40 درصد در زمينه صادرات رشد داشته است.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.