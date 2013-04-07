مهمترین عناوین خبری از شب گذشته تاکنون

غرب آسیا و آفریقا
- در درگیریهای مصر 8 نفر زخمی شدند.
- در جریان حمله شبه نظامیان در شمال شرق نیجریه 17 نفر کشته و زخمی شدند.
- رسانه های خبری مذاکرات سازش را از جمله محورهای مهم دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکلات خودگردان فلسطین در رام الله توصیف کردند.
- سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف)، حمایت خود را از شهرک نشین های صهیونیست نشین در کرانه باختری اعلام کرد.
اروپا و آمریکا
- بر اثر تیراندازی در آیداهو در غرب آمریکا سه نفر کشته شدند.
- مردم روسیه با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی زندانیانی شدند که در جریان تظاهرات علیه ولادیمیر پوتین بازداشت شدند.
- آمریکا آزمایش موشکی بالستیک را به علت تنش ها در شبه جزیره کره به تاخیر انداخت.
- وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از کارشکنی سازمان ملل در روند تحقیقات درباره خصوص استفاده تروریستها از سلاح شیمیایی در سوریه انتقاد کرد.
آسیا و اقیانوسیه
- در پی درخواست پیونگ یانگ برای تخلیه سفارتخانه های خارجی، وزارت خارجه آلمان سفیر کره شمالی در برلین را احضار کرد.
- بر اثر انفجار در منطقه کشمیر تحت کنترل هند سه کودک زخمی شدند.
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