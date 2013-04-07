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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۱۵

مهمترین عناوین خبری از شب گذشته تاکنون

مهمترین عناوین خبری از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر است:

غرب آسیا و آفریقا

- در درگیریهای مصر 8 نفر زخمی  شدند.

- در جریان حمله شبه نظامیان در شمال شرق نیجریه 17 نفر کشته و زخمی شدند.

- رسانه های خبری مذاکرات سازش را از جمله محورهای مهم دیدار وزیر خارجه آمریکا با رئیس تشکلات خودگردان فلسطین در رام الله توصیف کردند.

- سازمان آزادی بخش فلسطین(ساف)، حمایت خود را از شهرک نشین های صهیونیست نشین در کرانه باختری اعلام کرد.

اروپا و آمریکا

- بر اثر تیراندازی در آیداهو در غرب آمریکا سه نفر کشته شدند.

- مردم روسیه با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی زندانیانی شدند که در جریان تظاهرات علیه ولادیمیر پوتین بازداشت شدند.

- آمریکا آزمایش موشکی بالستیک را به علت تنش ها در شبه جزیره کره به تاخیر انداخت.

- وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از کارشکنی سازمان ملل در روند تحقیقات درباره خصوص استفاده تروریستها از سلاح شیمیایی در سوریه انتقاد کرد.

آسیا و اقیانوسیه

- در پی درخواست پیونگ یانگ برای تخلیه سفارتخانه های خارجی، وزارت خارجه آلمان سفیر کره شمالی در برلین را احضار کرد.

- بر اثر انفجار در منطقه کشمیر تحت کنترل هند سه کودک زخمی شدند.

 

 

 

کد مطلب 2026998

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