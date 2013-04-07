شهرداری به دنبال افزایش شانس صعود/ رقابتی سخت برای دوم شدن

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بيست و پنجم و ماقبل پاياني رقابتهاي ليگ دسته اول فوتبال باشگاه هاي كشور عصر فردا دوشنبه با انجام هفت ديدار از گروه "ب" به پایان می رسد كه در يكي از بازي هاي مهم تيم شهرداري تبريز در خانه به ديدار تيم سقوط كرده يادآوران شلمچه خواهد رفت.

شهرداري تبريز كه هفته گذشته در اهواز باخت بدموقعی را در ديداري مهم برابر استقلال خوزستان تجربه كرد، اكنون در كورس راهيابي به مرحله پلي آف قرار گرفته و بايد در اين رقابت شانه به شانه با تيم هاي شهرداري ياسوج، راهيان كرمانشاه و حتي پاس همدان تمام توان خود را به كار بگيرد.

این تیم تبریزی البته بنا بر اعلام مسئولانش همچنان در پی سه امتیاز دیدار لغو شده با برق شیراز است و چنانچه این سه امتیاز به داشته های شاگردان فراز کمالوند اضافه شود، آنگاه تیم شهرداری حتی می تواند شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را نیز داشته باشد.

شهرداري اما فردا به روي كاغذ ديداري آسان برابر تيم يادآوران شلمچه پيش روي خود دارد و قرار است برابر تيمي به ميدان برود كه سقوطش به دسته دوم از چندي قبل مشخص شده است. يادآوران اكنون با 16 امتياز تيم فانوس به دست گروه به شمار مي آيد و به هيچ عنوان اميدي براي بقا در ليگ دسته اول ندارد. اين امر مي تواند سبب شود تا تيم شهرداري برابر حريف خود كار چندان سختي نداشته باشد اما از سويي مي توان گفت كه فراز كمالوند براي ديدار برابر يادآوران شايد مشكلات و نگراني هايي داشته باشد. استرس ناشي از عدم نتيجه گيري از يك طرف و احتمال پيروزي تيم هاي شهرداري ياسوج و راهيان كرمانشاه برابر حريفان از طرف ديگر مي تواند نگراني هاي كادر فني شهرداري در بازي با يادآوران باشد.

البته در بازي هاي همزمان فردا هم تيم شهرداري ياسوج و هم تيم راهيان كرمانشاه مصاف هاي سختي برابر رقباي خود پيش رو دارند. اين دو تيم رقيب شهرداري تبريز كه هر دو ميهمان هستند، به ترتيب بايد در خانه تيم هاي مس رفسنجان و پاس همدان به ميدان بروند.

سختي بازي هاي تيم هاي شهرداري ياسوج و راهيان كرمانشاه از اين رو است كه مس رفسنجان براي اينكه از خطر سقوط به دسته پايين تر كاملا رهايي يابد و از تيم هاي پايين جدولي به كلي فاصله بگيرد، بايد از ديدار با شهرداري ياسوج امتياز بگيرد و در طرف ديگر تيم پاس همدان كه تنها يك امتياز از راهيان كمتر دارد، روزي سخت براي حريف كرمانشاهي خود تدارك خواهد ديد.البته تساوي در ديدار پاس همدان و رايهان كرمانشاه بيشتر مي تواند به نفع شهرداري تبريز و شهرداري ياسوج بوده و شانس اين دو تيم همنام را براي حضور در پلي آف بيشتر از قبل كند.

اما شهرداري تبريز كه قطعا نيم نگاهي نيز به ديگر نتايج مهم گروه خواهد داشت، براي اينكه همچنان به حضور در پلي آف اميدوار تر باشد بايد از سد تيم يادآوران شلمچه عبور كند.

اين ديدار خانگي براي تيم شهرداري تبريز بسيار حائز اهميت است و چنانچه كمالوند و يارانش موفق به كسب سه امتياز برابر حريف سقوط كرده خود نباشند، بايد از حضور در پلي آف به كلي نا اميد شده و قيد بازگشت به ليگ برتر را بزنند چراكه پس از بازي هاي فردا، تيم ها براي رسيدن به خواسته و هدف خود تنها يك بازي پيش روي خود خواهند داشت و اين يك بازي نمي تواند فرصت جبران براي تيم هاي بازنده بازي هاي دوشنبه باشد.

البته تيم شهرداري تبريز طي هفته هاي اخير با حواشي مختلفي از جمله كنار گذاشته شدن چند بازيكن موثر از سوي كادر فني مواجه شده و برخي ها عدم نتيجه گيري در ديدار فينال گونه و به اصطلاح شش امتيازي هفته قبل در خانه استقلال خوزستان را ناشي از عدم همراهي اين بازيكنان مي دانند.

اهميت ديدار شهرداري برابر تيم يادآوران شلمچه در شرايطي بيشتر مي شود كه در هفته آخر ليگ، اين تيم تبريزي بايستي برابر تيم راهيان كرمانشاه به ميدان برود و مي توان به جرات گفت كه پيروزي شهرداري تبريز برابر يادآوران شلمچه و راهيان كرمانشاه مقابل پاس همدان در بازي هاي فردا مي تواند ديدار هفته واپسين تبريزي ها با كرمانشاهي ها را به نبردي بسيار حساس بدل كرده و تيم پيروز را به مرحله پلي آف رهنمون سازد. اين در حاليست كه در هفته آخر، شهرداري ياسوج و پاس همدان نيز با يكديگر مصاف خواهند داشت.

ديدار تيم هاي شهرداري تبريز و يادآوران شلمچه از ساعت 16:15 دوشنبه 19 فروردين در ورزشگاه اختصاصي شهرداري تبريز به انجام خواهد رسيد.

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گزارش از محمود نصیرپور