شاهکار ادبی آذری به فارسی منتشر شد

پریسا برازنده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار اثر تازهای از خود با عنوان «افسانه باسات» اظهار داشت: این داستان به نوعی بازآفرینی یکی از افسانههای کلاسیک و قدیمی آذری است که در سه اپیزود برای مخاطبان نوجوان نوشته شده است.
وی ادامه داد: این کتاب بر مبنای کتاب «ده ده قور قود» نوشته شده که یک شاهکار ادبی و حماسی در میان آذریزبانها و ترکهاست و اهمیت آن به اندازهای است که سازمان یونسکو سال 1999 را با نام سال بزرگداشت این اثر نامگذاری کرد.
برازنده با تاکید بر اینکه این اثر بر مبنای یکی از داستانهای این کتاب با عنوان «غول یک چشم» نوشته شده است، افزود: متن اصلی این کتاب 12 بخش دارد که بر مبنای اساطیر تاریخی ترکها سروده شده است. بر اساس این افسانه پیری که کلام مقدسی دارد در مراسم مختلف میهمانی، عزا و ... شرکت میکرده و سرودهای خود را با ساز برای حاضرین میسروده و میخوانده است.
به گفته برازنده، کلمه باسات در عنوان این افسانه نیز به معنی فردی است که میتواند از زیر شکم اسب روی آن سوار شود و توانایی جنگاوری و دلاوری ویژهای دارد.
این کتاب را نشر منادی تربیت با تصویرگری نجوا عرفانی و قیمت 5 هزار تومان منتشر شده است.
این نویسنده همچنین از پایان تالیف دو اثر داستانی دیگر با عنوان افسانههای ایرانی خبر داد و گفت: این دو کتاب با عنوان افسانه فلکالافلاک و ابیانه نوشته شده است. مبنای داستانی آن نیز ویژگیهای تاریخی این دو مکان و اسطورههای خلق شده بر اساس آنهاست که منجر به خلق یک موقعیت داستانی شده است.
به گفته برازنده این دو کتاب هم با تصویرگی نجوا عرفانی و رضا مکتبی از سوی نشر منادی تربیت منتشر میشود.
نظر شما