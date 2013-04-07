جزئیات پرداخت 30 میلیارد تومان منابع به معوقات جوایز صادراتی

کیومرث فتحاله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: با توجه به وجود بخشی از مطالباتی که صادرکنندگان از سالهای قبل برای صادرات کالا و خدمات به عنوان جوایز صادراتی از دولت داشتهاند، روزهای انتهایی سال قبل حدود 30 میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوقها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت که به صورت نقدی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال 91 نیز 30 میلیارد تومان دیگر به صورت نقدی برای پرداخت بخش دیگری از معوقات جوایز صادراتی پرداخت شده بود که بر این اساس در مجموع در سال گذشته، 60 میلیارد تومان به صادرکنندگان کشور تزریق شد.
وی تصریح کرد: بر اساس اعلام دولت قرار بر این بود که پرداخت مشوقهای صادراتی به صورت نقدی از سال 91 متوقف شود؛ اما از سالهای گذشته بالغ بر 300 میلیارد تومان بدهی و معوقات وجود داشت که بخشی از آن پرداخت شده است.
به گفته کرمانشاهی، صادرکنندگان استانهای کشور بر اساس سایت یارانش و پروندههای تشکیل شده از سوی آنها، مطابق با دستورالعملها و ضوابط مبالغی را به عنوان معوقات جوایز صادراتی دریافت کردند؛ ضمن اینکه بخشی دیگر از منابع مالی نیز صرف حمایت از آموزش در استانها، حمایت از توسعه زیرساختهای صادراتی همچون پایانهها، نمایشگاهها، اعزام هیات های تجاری شده است.
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