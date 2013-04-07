گلستان جزو استانهای برتر گردشگری/ فضاهای گردشگری استاندارد شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی شنبه شب در آیین تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات سفرهای استان گلستان گفت: در همین راستا استاندار گلستان موفق به دریافت لوح تقدیر از سوی رئیس جمهور شد.

وی اظهار داشت: نوروز امسال 13 کیمته گردشگری در استان تشکیل شد که کمیته گردشگری مرزی و روستایی از جمله کمیته های جدید و خاص استان بوده است.

عباسی گفت: کمیته گردشگری روستایی نیز کاری جدید و نو در استان بود که قرار است بصورت پایلوت از سال آینده در کل کشور اجرایی شود.

کمیته گردشگری اقوام در گلستان تشکیل می شود

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به وجود بیش از 15 قوم در استان گلستان گفت: این اقوام با مسالمت و بخوبی در کنار هم بسر می برند و از اینرو پیشنهاد تشکیل کمیته گردشگری اقوام در ستاد تسهیلات سفرهای استان مطرح شده است.

وی از رشد مدت اقامت مسافران در استان خبر داد و گفت: میزان اقامت مسافران در ستاد اسکان استان به سه شب رسیده است.

گلستان از استان عبوری خارج می شود

وی تصریح کرد: با توجه به رشد روز افزون شمار گردشگران و افزایش ماندگاری آنان، گلستان از استان عبوری در حال خارج شدن بوده و به استان مقصد گردشگری در حال تبدیل شدن است.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان با اشاره به وجود مواهب طبیعی از جمله دریا و سواحل از رشد 35 درصد خدمات در این مناطق خبر داد و گفت: رضایتمندی مسافران از سفر به استان بالا بوده است.

وی عنوان کرد: ستاد تسهیلات سفرهای استان هزار و 250 صفحه گزارش گردشگری به سازمان میراث فرهنگی کشور ارائه داد که کاری بی نظیر در کشور بوده است.

عباسی عنوان کرد: کار ستاد تسهیلات سفرهای استان با اتمام تعطیلات نوروزی به پایان نرسیده و این ستاد در تمام طول سال فعال است.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان نیز گفت: آنچه در شروع سال حماسه سیاسی و اقتصادی در کشور و استان رخ داد، شروع خوبی بوده است.

عبدالرضا دادبود گفت: کمیته های سیزده گانه ستاد تسهیلات سفرهای استان زحمات زیادی کشیده اند تا میزان رضایتمندی مسافران وارده به استان ارتقا یابد.

کاهش قابل توجه تصادفات جاده ای

وی اظهار داشت: همچنین در ایام تعطیلات نوروزی شاهد کاهش قابل توجه تصادفات جاده ای بوده ایم که نشانه تعامل و همکاری بیشتر مردم با نیروهای پلیس بوده ایم.

دادبود یادآورشد: برای توسعه گردشگری در استان قدمهای خوبی برداشته شده که این تدابیر منجر به افزایش مدت اقامت مسافران شده است.

فضاهای گردشگری استاندارد شود

وی در عین حال تاکید کرد: باید زیرساختهای گردشگری استان توسعه یابد و فضاهای گردشگری استانداردشود تا همه راغب شوند تا در طول سال یکدوره سفر به استان داشته باشند.

دادبود عنوان کرد: توسعه گردشگری، رونق اقتصادی استان، توسعه پایدار و همه جانبه را سبب می شود و سفر می تواند نشاط و طراوات را ارمغان آورد.

نوروز عامل همبستگی است

در این مراسم پیام محمد شریف ملک زاده رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور توسط مهران جمشیدی مشاور رئیس سازمان میراث فرهنگی نیز قرائت شد.

در بخشی از این پیام ملک زاده آورده است: تلاش خادمان ستاد رضایتمندی گردشگران و مسافران را موجب شده است.

در این مراسم از خادمان و مسئولان کمیته های ستادهای تسهیلات سفرهای گلستان تقدیر شد.