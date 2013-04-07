  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۹:۳۳

ارجاع مجدد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست به مجلس

ارجاع مجدد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست به مجلس

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ارجاع لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست از سوی شورای نگهبان به مجلس خبر داد و گفت: شورای نگهبان به این لایحه ایراد گرفته است.

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست با تلاش و همکاری سازمان بهزیستی، کارشناسان و متخصصین پس از چندین سال تدوین شد و در نهایت سال گذشته در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چندین مورد به آن ایراداتی وارد دانست که در کمیسیون اجتماعی این موراد بررسی و رفع شد.

وی در مورد نظر نهایی شورای نگهبان نیز تاکید کرد: بازگشت مجدد  این لایحه از سوی شورای نگهبان نشان دهنده این است که باز هم این نهاد به آن ایراد گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان امروز 18 فروردین ماه در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود و نسبت به رفع این موارد اقدام خواهد شد.

به گفته سعیدی، پس از رفع ایرادات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که امیدواریم این بار مورد تائید نهایی قرار گیرد تا زمینه اجرایی شدن آن هرچه سریعتر در کشور فراهم شود.

کد مطلب 2027046

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها