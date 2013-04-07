ارجاع مجدد لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست به مجلس

محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست با تلاش و همکاری سازمان بهزیستی، کارشناسان و متخصصین پس از چندین سال تدوین شد و در نهایت سال گذشته در مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان در چندین مورد به آن ایراداتی وارد دانست که در کمیسیون اجتماعی این موراد بررسی و رفع شد.

وی در مورد نظر نهایی شورای نگهبان نیز تاکید کرد: بازگشت مجدد این لایحه از سوی شورای نگهبان نشان دهنده این است که باز هم این نهاد به آن ایراد گرفته است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان امروز 18 فروردین ماه در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود و نسبت به رفع این موارد اقدام خواهد شد.

به گفته سعیدی، پس از رفع ایرادات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به شورای نگهبان ارسال خواهد شد که امیدواریم این بار مورد تائید نهایی قرار گیرد تا زمینه اجرایی شدن آن هرچه سریعتر در کشور فراهم شود.