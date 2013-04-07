خاموشی پله های برقی پل های هوایی گرگان 

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در جلسه عنی شورا گفت: با توجه به هزینه انجام شده برای این امر باید تدابیری در این زمینه اندیشیده شود تا شهروندان بتوانند در هر زمانی از این پل ها استفاده کنند.

رئیس کمیسیون اداری، مالی و بودجه شورای شهر بیان کرد: در سال گذشته به درخواست پیمانکار هتل میامی مقرر شد بخشی از پل عابر پیاده میدان شهرداری به مدت دو ماه برداشته شود اما حالا پس از گذشت حدود یک سال و نیم از این درخواست هنوز این بخش از پل دوباره راه اندازی نشده است.

گرزین گفت: طی این مدت شهرداری دوبار اقدام به ساخت سکو و پایه های پل به منظور راه اندازی مجدد آن نمود اما سازندگان پروژه هتل میامی هر بار این سکو و پایه ها را تخریب کرده و مانع راه اندازی مجدد پل شده اند.

وی افزود: این اتفاقات جای تعجب دارد و ما نباید حقوق شهروندان را فدای حقوق سازنده کنیم، این بی احترامی به شهروندان و شورا بوده و باید در این زمینه توضیحات کامل داده شود.

رئیس شورای شهر دراین باره اظهار کرد: با توجه به اینکه سکو و پایه های پل دوبار ساخته شده تا امکان راه اندازی مجدد این پل عابر پیاده فراهم شود چه پشتوانه ای وجود دارد که سازنده پروژه هتل میامی این زیرساخت ها را تخریب کرده است.

گرزین اظهار کرد: شهرداری در آغاز سال جدید فعالیت ها و اقدامات مختلفی جهت زیباسازی فضای شهری انجام داد که جای تشکر دارد.

ناصر گرزین گفت: در برنامه گرگان 1404 پیش بینی شده که فضای شهر گرگان به فضایی روح افزا و آرامش بخش تبدیل خواهد شد و با توجه به اقدامات انجام شده می توان گفت که به این سمت در حال حرکت هستیم و بر طبق برنامه گرگان به سمت زیبایی و روح افزایی پیش می رود.

حبیب الله قلیشلی گفت: در زمانی که برای نخستین بار سازنده این پروژه زیرساخت های پل را تخریب کرد شکایتی علیه وی انجام شده بود و شهردار نیز به دنبال پیگیری قانونی این امر بودند اما اقدام خاصی علیه آن انجام نشده است و ما شاهد هستیم که برای بار دوم این اتفاق تکرار شد.

وی ادامه داد: ما باید برای راه اندازی دوباره این پل مکانیکی و به منظور رفاه حال شهروندان این مسئله را پیگیری کنیم و شهردار باید در این زمینه پاسخگو باشند.

شهردار گرگان در این زمینه گفت: در ابتدای امر شهرداری با دادن مهلت 2 ماهه نیز به مالکین و سازندگان پروژه هتل میامی مخالف بود اما به دلیل اینکه این پروژه در زمان گود برداری برای تمامی ساختمان های اطراف خود مخاطراتی را ایجاد کرده بود و حتی احتمال تلفات جانی نیز وجود داشت این مهلت به سازنده داده شد.

ابراهیم کریمی ادامه داد: اما سازنده ظرف مهلت مقرر کار خود را انجام نداد و ساخت فونداسیون با تاخیر 8 ماهه انجام شد اما زمانی که پیمانکار شهرداری برای نصب و اجرای پل آمد با مقاومت از سوی مالکان پروژه هتل میامی روبرو شد و به دلیل جلوگیری از درگیری کار نصب پل انجام نشد.

وی گفت: به همین دلیل شکایتی از سوی شهرداری علیه سازندگان این پروژه انجام شده و در حال پیگیری است، طی روزهای آینده نیز بتن ریزی فونداسیون پل انجام شده و پیمانکار برای نصب پل خواهد آمد و سعی ما بر این است که ظرف 10 روز آینده کار نصب پل انجام شود.

کریمی اظهار کرد: شهرداری طی سال های اخیر با سرمایه گذاران دیگری مانند سرمایه گذار پروژه سینما کاپری کار کرده که بدون کوچکترین مشکل و برخوردی کارها به صورت صحیح انجام شد اما پروژه هتل میامی از ابتدای شروع کار تا کنون برای شهرداری مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.