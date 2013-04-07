جدول زمانی آزمونهای تولیمو در سال 92/ اعلام شرایط ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ زبان انگليسي پيشرفته (Tolimo: E-A 2013-14) در 10 دوره طی سال 1392 طبق جدول ذیل برگزار خواهد شد.

جدول زمانی برگزای آزمون تولیمو در سال جاری

ردیف زمان برگزاری محل آزمون 77 19/2/92 تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان ، رشت، بابل 78 30/3/92 منحصرا در تهران 79 20/4/92 تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان ، رشت، بابل 80 24/5/92 منحصرا در تهران 81 28/6/92 تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان ، رشت، بابل 82 25/7/92 منحصرا در تهران 83 30/8/92 تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان ، رشت، بابل 84 28/9/92 منحصرا در تهران 85 26/10/92 تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان ، رشت، بابل 86 8/12/92 //

آزمون دوره‌هاي 77،79، 81 ، 83 ،85و 86 علاوه بر شهر تهران در شهرهاي مشهد، اصفهان، شيراز، تبريز، كرمان، رشت و بابل نيز برگزار مي‌ شود.

آزمون دوره‌هاي 78، 80، 82 و 84 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و ثبت‌نام براي شركت در آزمون منحصراً به صورت اينترنتي خواهد بود.

ثبت‌نام براي شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org فعال است، مهلت ثبت نام براي هر يك از دوره‌هاي آزمون، حداكثر تا 17 روز قبل از زمان برگزاري آزمون هريك از دوره‌ها است.

تمام داوطلبان علاقه‌مند در تمام سطوح مختلف آموزشي حق ثبت‌نام و شركت در اين آزمون را دارند.

داوطلبان متقاضي ثبت نام بايد هزينه ثبت نام در آزمون را از طريق اينترنت و كارتهاي بانكي عضو شتاب (كه رمز اينترنتي كارت فعال شده باشد) پرداخت كنند.

داوطلبان متقاضي ثبت نام تا 72 ساعت پس از رزرو آزمون دوره يا دوره‌‌هاي مورد نظر فرصت دارند كه هزينه ثبت نام را بپردازند.