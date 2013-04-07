غفلت از کشورهای همسایه درارتباطات هنری/ تئاتر ملی با متون ایرانی تحقق می یابد

قادر آشنا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالهای گذشته ارتباطات در حوزه نمایش بیشتر با اروپا بوده در صورتی که ابتدا باید با کشوهای همسایه ارتباط برقرار می کردیم.

وی تعامل در عرصه نمایش با کشورهای همسایه را دراولویت برنامه های مرکز هنرهای نمایشی کشوردر سال جدید عنوان کرد و اظهار داشت: اگر در این عرصه در کشورهای همسایه و هم فرهنگ حضور داشته باشیم، می توانیم در سایر عرصه های سیاسی و اقتصادی نیز حضوری موثر داشته باشیم.

آشنا بیان کرد: هنر بهترین زبان برای پیوند ملت ها و دولتهای مختلف است و باید از این ظرفیت هنر به خوبی استفاده شود.

وی همچنین تصریح کرد: به رغم تبلیغات فراوان علیه کشور، وقتی مردم سایر کشورها با هنر ایران آشنا می شوند، رغبت زیادی به آن پیدا می کنند.

آشنا با بیان اینکه هنر سنتی و فولکلور ایران خریداران زیادی در دنیا دارد، گفت: دنیا به دنبال هویت و آیین های ماست و رغبتی برای دیدن نمایشهای مدرن ما ندارد.

مدیرکل مرکز هنرهای نمایشی کشور تاکید کرد: اگر می خواهیم فرهنگ کشورمان را به جهان صادر کنیم باید با متون ایرانی و هویت ایرانی این کار را انجام دهیم.

وی افزود: در این صورت است که می توانیم بگوییم ایران تئاتر ملی و مختص به خود دارد.

آشنا با بیان اینکه از 130گروه شرکت کننده در جشنواره اخیر تئاتر فجر، 9 گروه خارجی بودند، بیان داشت: در این جشنواره تنها شش متن خارجی به روی صحنه رفت و بقیه متون ایرانی بودند.