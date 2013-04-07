نقشه ایل راه های عشایری خراسان جنوبی تدوین شد

ابراهیم ابراهیمی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه نقشه ایل راه های استان در راستای اجرای طرح ملی در حال تدوین است، اظهارداشت: این نقشه در شناسایی مناطق ییلاقی و قشلاقی عشایر در استان نقش بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه نقشه ایل راه های استان از ابتدای سال گذشته در استان در دستور کار قرار گرفته است، افزود: تاکنون کار میدانی و جمع آوری اطلاعات این نقشه جمع آوری و تنظیم شده و تاییدیه استانی را دریافت کرده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی از تکمیل نقشه ایل راه های عشایر استان تا دو ماه آینده خبر داد.

ابراهیمی به اجرای پروژه های عشایری استان در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: طی سال گذشته 15 پروژه ویژه عشایر استان اجرا و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل امور عشایر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مرمت و بهسازی چشمه سارها، چاه های مالداری، استخر، و پروژه های منابع آبی از جمله پروژه های اجرا شده در استان است، گفت: این پروژه ها با اعتبار 350 میلیون تومان اعتبار در استان به بهره برداری رسید.