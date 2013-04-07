60 هزار مسافر نوروزی فرم اهداء عضو را تکمیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسین جوادی شنبه شب در مراسم تجلیل از خادمان ستاد تسهیلات نوروزی استان قزوین گفت: نگاه مردم کشورمان به سفر توام با اخلاقیات و آموزه های دینی است و در کنار تفریح و استفاده از دینی ها و چشم اندازهای طبیعی نگاهی نیز به مسائل معنوی و اخلاقی دارند.



عضو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی کشور بیان کرد: امسال با همکاری دستگاههای اجرایی سفرهای ایمنی در نوروز محقق شد که جا دارد از تلاش های همه اعضاء بویژه پلیس راه، راه و شهرسازی، هلال احمر، اورژانس و آموزش و پرورش تقدیر شود.



جوادی بیان کرد: در ایام تعطیلات نوروزی بیش از 30 میلیون نفر از پست های نوروزی برپا شده در مناطق مختلف کشور دیدن کردند و 60 هزار نفر نیز فرم های اهداء عضو را برای نجات جان بیماران نیازمند تکمیل کردند و با مشارکت در کاری خداپسندانه حرکتی ارزشمند را پایه ریزی کردند.



در این مراسم که حجت الاسلام صادقی دادستان، ابوالفضل طاهرخانی معاون سیاسی امنیتی، منوچهر حبیبی معاون عمرانی و مجید نادری معاون برنامه ریزی استانداری هم حضور داشتند از 27 نفر از خادمان و تلاشگران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قزوین تجلیل شد.



