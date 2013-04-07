مصر سنی و ایران شیعی پشتوانه محکمی برای یکدیگر هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر در گفتگو با روزنامه الجمهوریه چاپ مصر اظهار داشت: ایران هیچ طمعی نسبت به مصر ندارد تا از طریق توسعه روابط با قاهره به آن دست یابد. وی خاطرنشان کرد: ایران به دنبال تحقق منافع مشترک میان 2 کشور است از این باب که ایران شیعی پشتوانه محکمی برای مصر سنی و متقابلا مصر سنی پشتوانه محکمی برای ایران شیعی است.

امانی در ادامه شایعات منتشر شده مبنی بر اینکه ایران و مصر قراردادی امضا کرده اند که به موجب آن ایران متعهد به پرداخت 30 میلیارد دلار به مصر و بازسازی هزار کارخانه در این کشور شده است و در مقابل مصر نیز با واگذاری مساجد فاطمیه به ایران و اداره ان توسط ایرانی ها و احداث هزاران حسینیه جدید در مصر موافقت کرده است را تکذیب کرد.

رئیس دفتر حافظ منافع ایران در مصر افزود: جایگاه مصر نزد ایران بزرگتر از همه کسانی است که برای تخریب این موضوع تلاش می کنند.

خاطرنشان می شود شماری از سلفی های مصری روز جمعه با یورش به محل اقامت مجتبی امانی رئیس دفتر حافظ منافع ایران در قاهره مخالفت خود را با توسعه روابط با ایران اعلام کردند.