توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان تهران/ تأمین ماشین آلات برای کشاورزان مشکل است

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مکانیزاسیون کشاورزی گفت: بخش کشاورزی بسیار گسترده است، در حوزه دام، بحث دامداری، طیور و آبزیان قرار دارد که هرکدام از آنها زیرشاخه هایی دارند و باید در هر کدام سیاستها و برنامه های خاص خود را به کار برد که تاکنون پیشرفتهای بسیاری به وجود آمده است.

وی ادامه داد: پرورش ماهی نیاز صددرصدی به آب دارد، در این خصوص طرحی را مطرح کردیم که استخر آبیاری تحت فشار را تهیه کنیم و از آن استفاده چند منظوره داشته باشیم که 400 استخر در برنامه کاری وجود دارد و از آن استخرها استفاده چند منظوره خواهیم کرد که تا کنون در 177 استخر پرورش ماهی انجام شده است.

تمرکز بر روی ارتقای فناوری، اتوماسیون و مکانیزاسیون تولید

موسوی عنوان داشت: کل تولید ماهی استان سه تا چهار هزار تن بوده است که امسال 600 تن افزایش تولید را ناشی از اجرای این طرح داشته ایم و چندین طرح افتتاح شده است، بنابراین بر روی ارتقای فناوری، اتوماسیون و مکانیزاسیون تولید در واحدهایی که از قبل داشته ایم و چند منظوره کردن استخرهای آبیاری تحت فشار، متمرکز شده ایم و از این سیاست در زمینه مکانیزاسیون نیز استفاده شده است.

مکانیزاسیون برنامه محوری و راهبردی جهاد کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مکانیزاسیون یکی از برنامه های محوری و راهبردی جهاد در بخش کشاورزی است و بحث اقتصادی کردن تولید در برنامه پنجم توسعه قرار دارد که یکی از محورهای اصلی اقتصادی کردن تولید، بحث مکانیزاسیون است.

سید مصطفی سید پور افزود: مکانیزاسیون از جهت کاهش هزینه های تولید می تواند به این بخش کمک کند، چون یکی از معضلاتی که وجود دارد، بحث بالا بودن هزینه های تولید و عدم صرفه اقتصادی است و قبل از اینکه تغییرات قیمت ارز به وجود بیاید، عدم قدرت رقابت برخی از محصولات داخلی با اقلام مشابه خارجی وجود داشت.

وی عنوان کرد: در آغاز برنامه پنجم ضریب مکانیزاسیون حدود 1.15 درصد در استان تهران بوده که با توجه به تجهیزی که در استان صورت گرفته، اکنون به 1.17 درصد رسیده است و با برنامه ریزی انجام شده توسط وزارتخانه انشاءالله بتوانیم به 1.50 درصد نزدیک شویم.

سید پور ادامه داد: در طول برنامه پنجم و در این چهارچوب منابعی به استان تهران اضافه شده است، در سال 89 حدود 110 تراکتور به ناوگان مکانیزه استان تهران، در سال 90 حدود 119 تراکتور و در سال 91 در گزارش 9 ماهه موجود 115 تراکتور به مجموع تراکتورهای استان اضافه شده است و اکنون حدود سه هزار و 800 تراکتور در سطح استان در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.

بسترسازی برای توسعه مکانیزاسیون

وی بیان داشت: یکی دیگر از برنامه هایی که برای توسعه مکانیزاسیون وجود دارد، ایجاد شرکتهای خدمات مکانیزه است؛ در سال 89 سه شرکت ایجاد و پنج شرکت تجهیز شده که در مجموع در سال 89 کل شرکتهای خدمات مکانیزه در استان تهران 37 شرکت بوده است، در سال 90 سه شرکت ایجاد و شش شرکت به ادوات و ماشین آلات تجهیز شد که تا پایان سال 90 ، 40 شرکت فعال و تجهیز شده داشته ایم و در سال 91 تا پایان شش ماهه اول، تعداد شرکتهای موجود و تجهیز شده به 43 شرکت رسیده که این روند رشد، تجهیز و ایجاد شهرکتهای مکانیزاسیون یکی از ساختارهای بسترسازی برای توسعه مکانیزاسیون است.

این مسئول اضافه کرد: یکی دیگر از کارهایی که برای توسعه مکانیزاسیون انجام شده، هدفمند کردن این روند بوده که برای توسعه ابزار و تجهیزات کشاورزی حفاظتی از دنباله بندهای حفاظتی و ابزار مربوط به آن استفاده شد و تا سال 89 حدود 83 دنباله بند به مجموع دنباله بندهای استان اضافه شد و در سال 90، 120 دنباله بند و در سال 91 بر اساس گزارش 9 ماهه 143 دنباله بند حفاظتی به عنوان تجهیز شرکتهای مکانیزاسیون موجود و همین طور اشخاص وجود دارد.

وی یادآور شد: در سال 91 حدود 800 میلیون اعتبار طرح تجهیز شرکتهای مکانیزاسیون بوده که اگر حدود 800 میلیون تومان دیگر بتوانیم از منابع دولتی که تأمین شده است، تزریق کنیم و حدود 20 درصد هم آورده خود شرکت مکانیزاسیون است که حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان نیز اکنون برنامه ریزی شده که از محل طرح تجهیز شرکتهای مکانیزه تجهیز خواهیم کرد و علاوه بر این از محل طرح توسعه کشاورزی نیز در قالب تشکلهای تعاونی منابعی را می توانیم در اختیار توسعه و تجهیز شرکتهای مکانیزه استان قرار دهیم که انشاءالله با استقبالی که انجام می شود می توانیم این روند و سرعت را بیش از پیش کنیم که به هدف برنامه پنجم با سرعت بیشتری برسیم.

کشاورزان از مزایای مکانیزاسیون مطلع هستند

سیدپور در خصوص ترویج مکانیزاسیون در بین کشاورزان گفت: اکنون با توجه به آموزشهای ترویجی که داده شده است تقریباً بخش اعظم کشاورزان از مزایای مکانیزاسیون مطلع هستند و کمتر کشاورزی را می توان پیدا کرد که مطلع نباشد، اما موانعی که در این کار وجود دارد، دو مورد است که یکی نبود ماشین آلات کشاورزی متناسب با اراضی و محصولات است، در واقع تناسب سازیها به شکل مطلوب انجام نشده که در این زمینه بایستی کار شود که ماشین آلاتی را متناسب با این شرایط ایجاد کنیم به طور مثال یکی از دلایلی که کشت کلزا در سطح استان تهران نتوانسته توسعه مطلوب را پیدا کند، نبود ماشین آلات برداشت مناسب است.

وی افزود: مسئله دوم نبود منابع مالی مورد نیاز برای تجهیز کشاورزان است که اکنون با توجه به طرح توسعه کشاورزی که یک مقدار حمایت می کنند، درصدی را پوشش می دهد.

تأمین ماشین آلات برای کشاورزان مشکل است

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمتها و تغییرات ارزی که پیش آمده، اکنون ماشین آلات کشاورزی گران شده و تأمین آن تا حدودی برای کشاورزان مشکل است.

وی ادامه داد: در پی افزایش تسهیلات از محل طرح توسعه کشاورزی هستیم و اکنون تسهیلاتی را که در اختیار ما گذاشته شده است، هنوز صددر صد جذب نشده که بخواهیم درخواست افزایش کنیم.

سید پور اظهار داشت: مشکل دیگری که پیش آمده، تغییر قیمت ارز بر روی تولید داخل کشور تأثیر گذاشته و یک مقدار هم به خاطر مشکلات دیگر تأخیر در واگذاری ماشین آلات پیش آمد که اکنون آنها برطرف شده است و امیدواریم به آن تسریع دهیم.