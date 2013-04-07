رئيس ستاد انتخابات استان همدان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علي محمد آزاد در اين حکم عليرضا قاسمي فرزاد، معاون سياسي و امنيتي استاندار را با حفظ سمت، به رياست ستاد انتخابات استان در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و اولين دوره انتخابات ميان دوره اي مجلس نهم شوراي اسلامي منصوب کرده است.

وي در اين حکم خواستار برگزاري انتخاباتي شکوهمند، قانونمند، سالم و در نهايت امنيت با برنامه ريزي مناسب و جامع در هماهنگي با استاندار شده است.

همچنين رئيس ستاد انتخابات استان با صدور حکمي مهدي فتحيان نسب، مدير کل دفتر سياسي و انتخابات استانداري را به عنوان جانشين رئيس ستاد انتخابات استان منصوب کرد.

عليرضا قاسمي فرزاد احکام روساي کميته هاي ستاد انتخابات استان را نيز ابلاغ کرد.

رئيس ستاد انتخابات استان همدان گفت: اين ستاد داراي هفت کميته اطلاع رساني، پشتيباني، آموزش، امنيتي انتظامي، فرهنگي و اجتماعي، استعلامات و فناوري اطلاعات است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در ادامه از آغاز ثبت نام انتخابات ميان دوره اي مجلس نهم در تويسرکان به دستور وزير کشور خبر داد.

قاسمي فرزاد افزود: انتخابات در اين حوزه انتخابيه براي انتخاب نماينده مردم تويسرکان در مجلس، با ثبت نام داوطلبان آغاز شده و روند ثبت نام به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

رئيس ستاد انتخابات استان همدان عنوان کرد: انتخابات ميان دوره اي مجلس در اين حوزه 24 خرداد ماه، همزمان با دو انتخابات ديگر برگزار خواهد شد.