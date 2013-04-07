ژرار دو پاردیو باز هم در دادگاه حاضر نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وکیل دو پاردیو با شرکت در این جلسه دادگاه اعلام کرد او به دلیل فیلمبرداری در آمریکا بسیار گرفتار است و امکان شرکت در دادگاه را ندارد.

این دومین باری است که دو پاردیو از شرکت در دادگاهی که در پاریس برای وی تشکیل شده است، خودداری می‌کند. اولین جلسه دادگاه در ژانویه برگزار شد و او به دلیل گرفتار بودن از شرکت در آن خودداری کرد.

او در پاریس برای رانندگی در حالتی که الکل مصرف کرده بود و سقوط از روی موتورسیکلت، به دادگاه فرخوانده شد. بازیگر 64 ساله فیلم هایی چون "سه تفنگدار" و "گرین کارت" نوامبر سال پیش توسط پلیس پاریس بازداشت شده بود.

بررسی جرم رانندگی در حالت استفاده از الکل در دادگاه جنایی انجام می شود و می تواند به باطل شدن گواهینامه رانندگی و دو سال زندان منتهی شود.

دو پاردیو یک هفته پیش از تشکیل اولین جلسه دادگاه از تابعیت فرانسه خارج شد و تابعیت روسی را پذیرفت تا از پرداخت مالیات 75 درصدی بر درآمد سالانه فرار کند.

او یک بار هم در سال 1998 به دلیل تصادف با موتورسیکلت در حالتی که میزان الکل خونش 5 برابر حد مجاز بود، به سختی آسیب دید.

ژرار دو پادریو اکنون در نیویورک و در حال تهیه فیلمی درباره دومینیک استراوس کان رییس پیشین صندوق بین المللی پول و رسوایی اخلاقی او در این شهر است.

دادگاه جلسه بعدی رسیدگی به جرم این بازیگر سینما و تلویزیون را به 24 ماه می موکول کرد.