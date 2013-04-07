حضور 4.6 میلیون مسافر در کردستان/ بازدید از آثار تاریخی استان 123 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد میمنت آبادی شنبه شب در مراسم تقدیر از اعضای ستاد تسهیلات سفر استان کردستان اظهار داشت: در ایام تعطیلات سال جاری در مجموع چهار میلیون و 697 هزار نفر به عنوان مسافر و گردشگر نوروزی از استان کردستان بازدید کردند که در مقایسه با سال گذشته این میزان بیش از 20 درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: ورود مسافران و گردشگران نوروزی به استان کردستان از 28 اسفند ماه آغاز شد و تا روز 16 فروردین ماه روند رو به رشد ورود مسافر به استان ادامه داشت و خوشبختانه با توجه به همکاری و مشارکت کلیه ادارات و سازمان های دولتی هیچ گونه مشکل و کمبودی در این بخش مشاهده نشد.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفر استان کردستان گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با جذب همکاری و مشارکت تمامی ادارات و سازمان های دولتی استان در مجموع اقامت و اسکان شبانه 125 هزار نفر در استان کردستان فراهم شد و در طول تعطیلات نیز با استفاده از سایر ظرفیت ها این میزان افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه میزان رضایتمندی مردم و مسافران نوروزی استان کردستان از خدمات ارائه شده خوب بود، بیان کرد: در ایام تعطیلات تمامی ادارات و سازمان های دولتی به ویژه اعضای ستاد تسهیلات سفر مشارکت و همکاری خوبی داشتند و به دلیل این هماهنگی نیز برنامه های جنبی خوبی هم همزمان با ورود مسافران نوروزی به استان کردستان برگزار شد.

میمنت آبادی به برپایی 16 نمایشگاه صنایع دستی در شهرستان های مختلف استان کردستان اشاره کرد و افزود: در کنار این مهم برنامه های متنوع فرهنگی نیز برای مسافران نوروزی برگزار و سعی شد که تا حدود زیادی ظرفیت ها و جاذبه های فرهنگی و هنری استان کردستان به مسافران نوروزی معرفی شود.

وی با بیان اینکه میزان ورود مسافران نوروزی در ایام سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش یافت، عنوان کرد: در مجموع سه میلیون و 153 هزار وسیله نقلیه مسافران نوروزی در ایام تعطیلات سال جاری در جاده های استان کردستان تردد داشته است که این میزان در مقایسه با سال قبل از آن با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در ایام تعطیلات یک میلیون و96 هزار مسافر و گردشگر نوروزی برای یک شب و یا بیشتر در استان کردستان اقامت داشته اند که مقایسه این آمار با سال گذشته از رشد 64 درصدی حکایت دارد.

وی به بازدید دو میلیون و 815 هزار نفر از مسافران و گردشگران نوروزی از اماکن تاریخی و گردشگری استان کردستان در ایام تعطیلات سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: مقایسه میزان بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری استان کردستان با سال قبل بیش از 123 درصد افزایش پیدا کرد.

میمنت آبادی با بیان اینکه انتظار می رود که در طول سال نیز با بسیج امکانات و استفاده از تمامی ظرفیت ها در اختیار زمینه برای ورود مسافر بیشتر به استان کردستان فراهم شود، عنوان کرد: کردستان قابلیت ها و ظرفیت های بسیار خوبی را در اختیار دارد و به همین دلیل باید از تمام این ظرفیت ها به خوبی بهره برداری شود.

در پایان این مراسم که با حضور نماینده ولی فقیه در کردستان، استاندار و شماری از مدیران استان برگزار شد، از اعضای ستاد تسهیلات سفر استان کردستان تقدیر شد.