5.8 میلیون تردد خودرو در راههای گلستان ثبت شده است

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان تردد در 24 محور ارتباطی استان که مجهز به تردد شمار هستند، ثبت شده است.

وی اظهار داشت: همچنین در ایام تعطیلات نوروز بیش از 999 هزار نفر با ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان جابجا شده اند.

وی عنوان کرد: با برنامه ریزی های بعمل آمده و همچنین با همکاری ساير دستگاههاي عضو كميته خدمات مسافرتي ستاد تسهيلات سفرهاي استان در جهت ارتقای ایمنی عبور مرور؛ تيم هاي نظارتي ویژه ناوگان مسافربری در سطح محورهای حوزه استحفاظی استان را كنترل کرده اد.

میقانی با اشاره به فعاليت هاي كميته حمل و نقل اظهار داشت: با تمهيدات درنظر گرفته شده ضمن بازديدهاي پي در پي از اقدامات كميته، در صورت وجود هرگونه خلل، مورد بررسي شده و پس از ارائه تذکرات لازم در رفع نواقص در اسرع وقت تلاش مي شود.