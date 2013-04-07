به گزارش خبرنگار مهر، کرمرضا پیریایی، شامگاه شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان قم در سال جدید که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد ، با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: همه مدیران استان باید تلاش کنند تا در راستای تحقق شعار سال که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است توفیقاتی بدست آوریم تا این سال نیز به فرموده رهبری سال پیشرفت و تحرک و ورزیدگی ملت ایران باشد.

پیریایی تاکید کرد: استان قم باید در استای عمل به شعار امسال در کشور نسبت به سایر استانها پیشتاز و الگو باشد که در این خصوص ، کارگروه های تخصصی و کمیته های مختلف می توانند در ایجاد حماسه اقتصادی نقش بسزایی داشته باشند.

وی از معاون سیاسی امنیتی خود خواست تا در ابتدای سال، وظایف دستگاه‌ها و ادارات را در قبال شعار سال مشخص کنند تا هر بخش به وظیفه خود در این خصوص عمل کند.

استاندار قم تصریح کرد: در حماسه سیاسی و اقتصادی باید شرح وظایف مشخص شود ، چرا که این امر بهترین نوع تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب است.

وی در ادامه عنوان کرد: در سال 92 در استان قم سه همایش بزرگ فرصت های سرمایه گذاری در استان قم برگزار خواهد شد که هر یک مکمل دیگری خواهد بود که اولین همایش نیز در روزهای 21 و 22 فروردین ماه سال جاری برگزار می شود.

پیریایی گفت: برگزاری این همایش‌ها بدان منظور است تا ظرفیت‌های استان و حمایت‌های مسئولان برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه داران اعلام شود.

استاندار قم همچنین با تقدیر از تلاش‌های شورای تامین استان قم ابراز داشت: شورای تامین استان قم از شوراهای قوی در کشور است که در راستای سرمایه گذاری سرمایه گذاران نیز می تواند نقش مهم و زیربنایی را ایفا کند.

قم بالاترین درصد مشارکت در انتخابات پیش رو را داشته باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای رسیدن به حماسه سیاسی باید در استان قم هدف گذاری شود و همه باید تلاش کنند تا استان قم بالاترین درصد مشارکت مردمی در انتخابات پیش روی را داشته باشد.

پیریایی اضافه کرد: افرادی که به هر نحو صاحب تریبون هستند و همچنین رسانه ها باید در راستای افزایش مشارکت و حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده تلاش کنند و استان قم جایی است که می‌تواند همه کشور را به حضور گسترده در انتخابات دعوت کند.

تقدیر از دست‌اندرکاران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در قم

استاندار قم در بخش پایانی سخنان خود نیز از تلاش همه دست اندرکاران ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی تقدیر کرد و گفت: در این مدت خدمات خوبی به زائران و مسافران در استان قم ارائه شد و باید عنوان کرد که شهر مقدس قم دارای مجموعه گردشگری دینی و مذهبی است.