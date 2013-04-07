نخستین کلینیک تخصصی اندازه گیری فشار خون در زاهدان افتتاح شد

معاون فنی مرکز بهداشت سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر هدف از راه اندازی این مرکز را پیشگیری اسیب های ناشی از بیماری فشار خون و حمایت از افراد مبتلا به این عارضه عنوان کرد.

حمید محمدی گفت: با راه اندازی این کلینیک تخصصی در بیمارستان های بوعلی و خاتم الانبیاء زاهدان از این پس بیماران مبتلا به عارضه فشار خون تحت مراقبت های تخصصی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: ویزیت افراد دچار عارضه فشار خون و دارای فرم ارجاع در این کلینیک رایگان بوده و تمامی ازمایش ها، نوع بیماری و طول درمان بیماران در دفترچه «خود مراقبتی» که به آنها اعطا می شود ثبت خواهد شد.

وی اظهار داشت: فشار خون یک بیماری ناشی از رفتارهای روزمره عموم مردم و ناشی از زندگی ماشینی است که توجه به این بیماری بسیار مهم و کنترل آن یک ضرورت به شمارمی آید.

محمدی با بیان اینکه خانواده نقش مهمی در ابتلا افراد به این بیماری دارند ادامه داد: کنترل این بیماری نیازمند فرهنگ سازی و تغییر بسیاری از عادات و رفتارها در زندگی روزمره می باشد که شروع این تغییرات و اصلاح رفتارها تنها از طریق خانواده ها امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه از عارضه فشار خون به عنوان بیماری خاموش یاد می شود افزود: این بیماری باعث ایجاد انواع مشکلات قلبی، عروقی و سکته های مغزی می شود که در سیستان و بلوچستان به عنوان نخستین علت مرگ و میر در بیماری های قلبی و عروقی شناخته شده است.