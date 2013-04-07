به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در دانشگاه شهید بهشتی تهران پیرامون موضوع "الزامات حماسه سیاسی حماسه انتخاباتی" سخنرانی خواهد کرد.
این نشست، دوشنبه هفته آینده، 26 فروردین از ساعت 13:30 تا 15:30 در تالار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
با حضور پور محمدی؛
نشست "الزامات حماسه سیاسی حماسه انتخاباتی" در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود
نشست "الزامات حماسه سیاسی حماسه انتخاباتی" با حضور پورمحمدی هفته آینده در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در دانشگاه شهید بهشتی تهران پیرامون موضوع "الزامات حماسه سیاسی حماسه انتخاباتی" سخنرانی خواهد کرد.
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