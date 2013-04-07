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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس تصویب شد

طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس تصویب شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل 85 قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل 85 قانون اساسی که به دلیل اضافه شدن دو بند به آن از سوی شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته شده بود مجدد در صحن علنی امروز مجلس بررسی و با 181 رای موافق، 20 رای مخالف و 11 رای ممتنع تصویب شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رای گیری در خصوص این طرح اظهار کرد: این طرح ابتدا به صورت لایحه بود که اصل 85 آن در مجلس هشتم تصویب شد و بعد از ارائه به شورای نگهبان به دلیل اینکه دو بند دیگر به این طرح اضافه شده است از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و تصویب این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان است .

به گزارش مهر، پیش از این طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی با تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 91/11/1 اعلام گردید و در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور کار قرار گرفت.

 همچنین طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند برخی وظایف قانونگذاری خود را در موضوعات مختلف برعهده برخی کمیسیون های مربوطه قرار دهد تا در آنجا تصمیم گیری شود.

کد مطلب 2027129

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