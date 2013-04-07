طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی در مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل 85 قانون اساسی که به دلیل اضافه شدن دو بند به آن از سوی شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته شده بود مجدد در صحن علنی امروز مجلس بررسی و با 181 رای موافق، 20 رای مخالف و 11 رای ممتنع تصویب شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از رای گیری در خصوص این طرح اظهار کرد: این طرح ابتدا به صورت لایحه بود که اصل 85 آن در مجلس هشتم تصویب شد و بعد از ارائه به شورای نگهبان به دلیل اینکه دو بند دیگر به این طرح اضافه شده است از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت و تصویب این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان است .

به گزارش مهر، پیش از این طرح آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی با تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 91/11/1 اعلام گردید و در اجرای ماده 104 آیین نامه داخلی با اولویت در دستور کار قرار گرفت.



همچنین طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس می تواند برخی وظایف قانونگذاری خود را در موضوعات مختلف برعهده برخی کمیسیون های مربوطه قرار دهد تا در آنجا تصمیم گیری شود.