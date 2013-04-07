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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

وندایی:

کشف بیش از 16 کیلوگرم تریاک در قزوین

کشف بیش از 16 کیلوگرم تریاک در قزوین

قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، از کشف 16 کیلو و 169 گرم تریاک و دستگیری پنج قاچاقچی مواد مخدر در دو اقدام پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: در نخستین اقدام روز گذشته ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین هنگام کنترل خودروهای عبوری در عوارضی آزادراه قزوین ـ کرج به یک دستگاه سواری پژو 405 با سه سرنشین مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

این مسئول اضافه کرد: در بازرسی از خودرو 14 کیلو و 700 گرم تریاک و 66 گرم سوخته تریاک کشف و راننده و سرنشینان خودرو دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: این ماموران در اقدامی دیگر، هنگام گشت‌زنی یک دستگاه سواری پژو روآ را با دو سرنشین متوقف و خودرو را مورد بازرسی قرار دادند.

وندایی یادآورشد: در بازرسی از پژو مقدار یک کیلو و 403 گرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و راننده و سرنشین خودرو دستگیر شدند.

کد مطلب 2027136

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