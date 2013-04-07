به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در ازبکستان 257 وزنه بردار پسر از 46 کشور دنیا و 189 وزنه بردار دختر از 38 کشور دنیا با یکدیگر رقابت می‌کنند.

تیم وزنه برداری ایران نیز با ترکیب سید علیرضا طاهریان (56 کیلوگرم)، کیانوش باقری (62 کیلوگرم)، رامین ولی پور (69 کیلوگرم)، علیرضا دهقان (85 کیلوگرم)، امیرحسین فضلی، میلاد رشیدی (94 کیلوگرم) و علیرضا سلیمانی و پیمان جان (94+ کیلوگرم) در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

گروه اول متشکل از حسین رضازاده، رئیس فدراسیون، جورج زالای، مربی تیم و نفرات اوزان 56، 62 و 69 کیلوگرم جمعه وارد ازبکستان شده‌اند و گروه بعدی نیز با همراهی کورش باقری سرمربی تیم و نفرات اوزان 85، 94 و 94+ کیلوگرم فردا تهران را به مقصد تاشکند ترک می‌کنند.



علاوه بر ازبکستان میزبان و ایران، کشورهای آذربایجان، کلمبیا، اکوادور، مصر، اندونزی، هند، عراق، ایتالیا، قزاقستان، عربستان، مکزیک، پرو، لهستان، رومانی، روسیه، تایلند، ترکیه و آمریکا نیز با ترکیبی کامل در رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان شرکت کرده‌اند تا رقابت اصلی برای ایستادن روی سکوهای جهانی در بخش پسران، میان این 20 کشور باشد.



تیم وزنه برداری نوجوانان ایران در دو دوره گذشته این رقابت‌ها که طی سال‌های 2009 و 2011 برگزار شد نیز حضور داشت که در نخستین دوره در تایلند با کسب 3 نشان طلا، 7 نقره، 4 برنز و 543 امتیاز مقام قهرمانی جهان را به دست آورد، اما در پرو با ترکیبی ناقص و با چهار وزنه بردار شرکت کرد و با کسب 3 نشان نقره و یک برنز و 275 امتیاز تیمی، نهم شد.



با این حال کادر فنی امیدوار است تیم وزنه برداری نوجوانان ایران در سومین دوره رقابت‌های جهانی برای دومین بار یکی از سکوهای سه گانه جهان را از آن خود کند. این رقابت‌ها از فردا با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود و نخستین وزنه بردار تیم ایران روز سه شنبه 20 فروردین روی تخته خواهد رفت.