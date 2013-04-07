برگزاری نخستین سمینار روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی در دانشگاه سمنان

دبیر علمی نخستین سمینار روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سمینار با همکاری و مشارکت دانشگاه سمنان و با حمایت شورای اطلاع رسانی و روابط عمومی استانداری سمنان و به مدت دو روز برگزار خواهد شد.

میرزا بابا مطهری نژاد ضمن اشاره به اینکه این سمینار علمی و تخصصی دارای اهمیت و ویژگی فراوانی است، خاطر نشان ساخت: با توجه به شرایط اقتصادی، همه صنایع، تولیدی ها، سازمان ها و سایر نهادها هم به لحاظ ارتباطی و هم مسائل مربوط به حوزه بازاریابی از قبیل تولید، توزیع، فروش و تبلیغات با محدودیت مواجه هستند و برگزاری چنین سمینارهایی بسیار مهم و اساسی است.

وی اضافه کرد: با توجه به نزدیکی استان سمنان با تهران و تاثیر متقابلی که می تواند این استان بر بازار عظیم مبادله کشور بگذارد و از سوی دیگر بازار استان نیز متاثر از این بازار عظیم شود.

دبیر علمی نخستین سمینار روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی استان سمنان تصریح کرد: برخورداری استان سمنان از شهرک های صنعتی بزرگ در مرکز استان و شهرستان های تابعه، در حوزه های مذکور نیاز به آموزش و آشنایی با مفاهیم مدرن مقوله های روابط عمومی، بازار یابی و تبلیغات دارد.

وی افزود: برگزاری این سمینار حرکتی به سمت تخصصی شدن و آشنایی با حوزه های نوین روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی است.

مطهری نژاد ضمن اشاره به اینکه بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی و مشتری مداری، محورهای اصلی این سمینار است اضافه کرد: بهره مندی جامعه تولیدی، تجاری و خدماتی از توانمندی های لازم برای کار و فعالیت رقابتی از دیگر اهداف این سمینار است.

دبیر علمی نخستین سمینار روابط عمومی، تبلیغات و بازاریابی استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: از صدا و سیما، مطبوعات، خبرگزاری های فعال و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان که اولین بهره برداران از نتایج این سمینار هستند انتظار همراهی، همکاری و حمایت را داریم.