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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مونته نگرو

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مونته نگرو

مردم مونته نگرو امروز یکشنبه به پای صندوق های رای می روند تا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری در حالی در مونته نگرو برگزار می شود که این کشور با مشکلات اقتصادی و نرخ بالای بیکاری مواجه است.

اصلی ترین گزینه در انتخابات امروز مونته نگرو، "فلیپ ووجانویچ" از متحدان اصلی رهبر قدیمی این کشور "میلو دجوکوویچ" است که در صورت پیروزی برای سومین بار رئیس جمهور این کشور خواهد بود.

مهمترین رقیب ووجانویچ در انتخابات امروز "میدوراگ لکیچ" وزیر خارجه سابق این کشور است.

ووجانویچ وعده داده که مونته نگرو را به یک کشور پیشرفته دموکراتیک تبدیل کرده و تلاش ها را برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا افزایش بدهد.

در مقابل، لکیچ نیز مبارزه با فساد را اولویت خود اعلام کرده است.

 

 

کد مطلب 2027147

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