افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری درکشور/ 600 روستا شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمان گردشگری استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر 464 روستای هدف گردشگری در کشور وجود دارد، اظهار داشت: از این تعداد روستای هدف گردشگری 12 روستا مربوط به استان لرستان است.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های در دستور کار سازمان میراث فرهنگی افزایش تعداد روستاهای هدف گردشگری در کشور است، عنوان کرد: روستاهای کشور زمینه مطلوبی برای جذب گردشگر داشته و هزینه بازدید و اقامت در آنها ارزان و مناسب است.

ناظر عالی ستاد مرکزی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی به دنبال این است که تعداد روستاهای هدف گردشگری کشور را به هزار و 100 روستا ارتقا دهد، بیان داشت: در این راستا کارگروه گردشگری در همه استانهای کشور فعال شده و 5 تا 6 دستگاه متولی امر روستاها در آن عضو هستند.

فیاضی با بیان اینکه استانهایی مانند لرستان که قابلیت بالایی در زمینه جذب گردشگر در روستاها دارند در اولویت قرار خواهند گرفت، عنوان کرد: در این راستا با توجه به بررسی های انجام شده در کارگروه گردشگری استانها تعداد 636 روستای هدف گردشگری شناسایی و برای تصویب به هیئت وزیران معرفی شده است.

وی افزود: از این تعداد روستای معرفی شده به هیئت وزیران 27 روستا مروبوط به استان لرستان است.

ناظر عالی ستاد مرکزی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور با تاکید بر اینکه استان لرستان جزء اولویتهای سازمان میراث فرهنگی در این رابطه است، افزود: در سال آینده تعداد زیادی از روستاهای گردشگری کشور به مردم معرفی و ساماندهی می شوند.

فیاضی از انعقاد تفاهم نامه پنج جانبه برای ساماندهی روستاهای هدف گردشگری خبر داد و افزود: این تفاهم نامه بین وزارت کشور، مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مناطق محروم و بنیاد مسکن منعقد شده است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، پنج نهاد موظف شده اند که زیرساختهای لازم برای روستاهای هدف گردشگری را محیا کنند.

ناظر عالی ستاد مرکزی تسهیلات سفرهای نوروزی کشور تصریح کرد: تا کنون 120 روستای هدف گردشگری اولویت دار برای ایجاد زیرساختها در آنها انتخاب شده است.