5 کشته و 18 زخمی در درگیری های مختلف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شماری از استان های مصر شب گذشته شاهد تظاهراتی بود که به دعوت جنبش جوانان 6 آوریل و به مناسبت پنجمین سالروز تاسیس این جنبش برگزار شد. در جریان این تظاهرات، معترضین خواستار سرنگونی نظام حاکم در مصر شدند.

این اعتراضات به درگیری با طرفداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر تبدیل شد که در نهایت نیروهای امنیتی از گازهای اشک آور برای متفرق کردن معترضین استفاده کردند. جنبش 6 آوریل به مدت نیم ساعت سازمان بورس مصر در مرکز قاهره را تحت محاصره قرار داد و سپس اعضای خود را به سوی کاخ ریاست جمهوری در شرق قاهره سوق داد و به مدت بیش از یک ساعت در این منطقه تظاهرات بر پا کرد.

علاوه بر جنبش 6 آوریل، احزاب الدستور، مصر القویه و جریان مردمی در تظاهرات شب گذشته حضور داشتند. معترضین استعفای دولت و تشکیل یک دولت تکنوکرات، بازسازی وزارت کشور و برکناری "طلعت عبدالله" دادستان کل مصر و انتخاب جایگزین جدید را خواستار شدند.

معترضین با سر دادن شعارهایی دخالت های اخوان المسلمین مصر در تصمیم گیری های این کشور را محکوم کردند و برکناری "هشام قندیل" نخست وزیر را خواستار شدند.

در همین راستا المصری الیوم به نقل از وزارت بهداشت و مسکن مصر اعلام کرد که در جریان درگیری های شب گذشته این کشور 18 نفر در استان های قاهره، الفیوم و الغربیه زخمی شدند.

همچنین رویترز گزارش داد که تلفات درگیری مسلمانان و قبطی ها در نزدیکی قاهره که روز گذشته رخ داد به 5 کشته افزایش یافت. این درگیری پس از آن رخ داد که شماری از قبطی ها با طراحی صلیب بر روی مسجدی در نزدیکی قاهره خشم شهروندان مسلمان این منطقه را برانگیختند.