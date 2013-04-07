آموزش و فرهنگسازي مهمترین عامل براي پيشگيري از فشارخون بالا در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسين اعرابي با تاکید بر اطلاع رسانی در راستای شعار امسال هفته سلامت با عنون "فشار خون خود را جدی بگیرید"، افزود: شناخت راه های پیشگیری و سبک زندگی سالم، اطلاع از میزان فشارخون خود و جدی گرفتن درمان مستمر این بیماری، در کنترل بیماری و ارتقای سلامت جامعه، نقش عمده ای ایفا می کند.

وی تصریح کرد: فشار خون بالا مي تواند عوارض عمومي براي كل بدن ايجاد كند و اختلالاتي براي همه ارگانهاي بدن به وجود آورد.

وی از سكته قلبي به عنوان مهم ترين عارضه فشارخون بالا نام برد و بيماري ها و نارسايي هاي كليوي و قلبي را ازعوارض مهم ديگر اين بيماري برشمرد.

رئیس دانشگاه، تحرك بالا، تغذيه مناسب، حذف فست فود ها و نمك، چربي و تغذيه مناسب را در پيشگيري از ابتلا به فشارخون بالا موثر و تعيين كننده دانست.

دکتر اعرابي تاکید کرد: افرادي كه مبتلا به فشار خون بالا مي شوند بر اثر بي توجهي با مشكلات قلبي و كليوي روبرشده و در آينده تبديل به افراد دياليزي مي شوند.

وی، در پایان خواستار همكاري رسانه ها و دستگاههاي اجرایی براي آموزش، پيشگيري، فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي شد.