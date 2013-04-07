به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعيد توکليان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط این نهاد در سال گذشته، اظهار داشت: اهدای کتاب به کتابخانه‌هاي شبستان مساجد کتاب باعث رونق بخش کتاب و کتابخواني در جامعه به ويژه مساجد می‌شود.

وي اضافه کرد: اين اقدام با هدف انس و الفت گرفتن عموم مردم به ويژه قشر جوان و نوجوان با کتاب، ترويج فرهنگ مطالعه در سطح جامعه، ارتقاي فرهنگ کتاب و کتابخواني و در دسترس قرار دادن کتاب‌هاي مذهبي و قرآني و مناسب براي مردم صورت گرفته است.

سرپرست تبليغات اسلامي دشتي خاطرنشان کرد: طی سال گذشته در مناسبت‌هاي مختلف از جمله هفته کتاب‌خواني بيش از پنج هزار جلد کتاب بين کتابخانه‌هاي شبستان مساجد توزيع شده است.

وی اذعان داشت: به همت کانون قرآن اين اداره و طي ابلاغيه‌هاي دارالقرآن الکريم و اتحاديه مؤسسات قرآني استان و برنامه کاروان قرآني تعداد 20 محفل انس با قرآن در سال گذشته به‌ويژه در ماه رمضان در شهرستان دشتي برگزار شد.

حجت الاسلام توکليان تصريح کرد: اين محافل قرآني توسط مؤسسات قرآني جنات النعيم، باب الحوائج، بصائر ثارالله عترت شنبه و خانه‌هاي قرآني نور المهدي بادوله، الرحمان باغان و اداره تبليغات اسلامي برگزار شد و قاريان و حافظان برجسته استاني و شهرستاني به تلاوت آياتي از قرآن مجيد پرداختند.

وی افزود: تعداد دوهزار نشريه اعم از نشريه بشري، رخداد، خيمه، پنجره و کتابچه‌هائي که فرهنگي با موضوعات مختلف در بين مسئولان هيئت‌هاي مذهبي شهرستان و روحانيون اين شهرستان برای مطالعه و افزايش آگاهي قرار گرفت.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان دشتي در ادامه بیان داشت: اين نشريات به صورت ماهانه در اختيار روحانيون و هيئات مذهبي قرار مي‌گرفت.

وی از وجود 17 خانه‌هاي عالم در شهرستان دشتي برای اسکان روحاني در آن خبر داد و تاکید کرد: قبل از سال 84 سه خانه عالم در شهرستان وجود داشت که توسط خيرين ساخته شده بود.

توکليان ادامه داد: اواسط سال 89 عمليات اجرايي ساخت هفت باب خانه عالم توسط بنياد مسكن شهرستان دشتي آغاز شده بود كه با پيگيري‌هاي انجام گرفته از سوي اداره تبليغات اسلامي دشتي همه اين هفت خانه به بهره برداري رسيده است و در بعضي از آنها روحاني نيز مستقر شده است.

سرپرست تبليغات اسلامي دشتي افزود: در سال 90 برای ساخت خانه‌هاي عالم در روستاهاي درويشي، چاهگاه، گلستان، محمد آباد و بنياد نيز يك ميليارد و 250 ميليون ريال اعتبار اختصاص يافته بود كه در سال 91 برای تكميل اين پروژه‌ها 950 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شد.

حجت الاسلام توکليان، وجود خانه عالم را از ملزومات حضور روحاني در روستاها خواند و اضافه کرد: يکي از ملزومات حضور دائم روحاني در مناطق روستايي وجود محل اسکاني مناسب براي اين متوليان امور مذهبي و فرهنگي است.

وي ابراز اميدواري كرد با بهره برداري از خانه هاي عالم در حال ساخت در دشتي، تعداد خانه‌هاي عالم در اين شهرستان تا پايان سال در همه اين خانه‌ها روحاني استقرار يابد.