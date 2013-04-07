خیمه ایران در یک میدان مشترک نفتی با اعراب/ طرح جدید افزایش تولید نفت سبز

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند ایران در توسعه برخی از میادین مشترک نفت و گاز از رقبای همسایه خود عقب افتاده است اما با فعالیت همزمان دو جک آپ دریایی (دکل) و تکمیل چاه‌ها، صنعت نفت در توسعه میدان مشترک هنگام از طرف عمانی خود جلو افتاده است.



بر این اساس در حال حاضر عملیات حفاری چهار حلقه چاه دریایی در میدان مشترک نفتی هنگام به طور کامل پایانه یافته است و تا چند هفته آینده هم حفاری چاه‌های جدید این میدان مشترک هم در خلیج فارس به پایان می‌رسد.



مطابق با برنامه زمان بندی شرکت ملی نفت ایران باید حفاری پنج حلقه چاه جدید که از ماه ها قبل آغاز شده است تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری به پایان برسد.



در حال حاضر ظرفیت تولید نفت از میدان مشترک هنگام روزانه 23 هزار بشکه است که تا کمتر از 2 ماه آینده این ظرفیت به تدریج تا مرز 30 هزار بشکه در روز افزایش می یابد.



در میدان نفتی هنگام علاوه بر فعالیت همزمان 2 جک آپ، سه جکت فراساحلی در این میدان مشترک نفتی نصب و راه اندازی شده است و به زودی نصب سکوهای دریایی این پروژه مشترک نفتی در خلیج فارس به پایان می رسد.



آمارها حاکی از آن است که با وجود تولید 23 هزار بشکه نفت فوق سبک (نفت سبز) در میدان هنگام، طرف عمانی از توان برداشت کمتر از 10 هزار بشکه نفت با وجود مشارکت شرکت‌های انگلیسی و اماراتی برخوردار است و با افزایش تولید مجدد، فاصله نفتی ایران با این کشور همسایه افزایش می یابد.



در کنار افزایش تولید نفت، ساخت یک مجتمع پالایشگاهی و فرآورشی نفت هم در جزیره قشم به منظور پالایش نفت و جمع آوری گازهای همراه در حال انجام است.



پیش بینی می شود با ساخت این مجتمع پالایشگاهی و فرآورشی نفت امکان جمع آوری گازهای همراه و خاموش شدن مشعل‌های عظیم گازی در بزرگترین جزیره خلیج فارس فراهم شود.



محمود زیرکچیان زاده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران پیشتر در گفتگو با مهر تاکید کرده بود: به منظور پالایش گازهای همراه نفت میدان هنگام ساخت یک پالایشگاه جدید گاز در جزیره قشم با ظرفیت 80 میلیون فوت مکعب در روز هدف گذاری شده است.



به گزارش مهر، با توسعه میدان هنگام نفت خام سبک این میدان مشترک جایگزین میعانات گازی پالایشگاه بندرعباس شده است، ارسال نفت هنگام به بندرعباس منجر به کاهش هزینه‌های تامین خوراک، افزایش صادرات، میعانات گازی و کاهش تردد نفتکش‌ها از پایانه خارک به بندرعباس از مهمترین مزیت‌های توسعه این میدان است.



هزینه سرمایه گذاری برای توسعه فاز اول توسعه میدان نفتی هنگام حدود 450 میلیون دلار بوده و در مجموع برای توسعه فاز اول و دوم این میدان مشترک با عمان نزدیک به یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خواهد شد.



میدان مشترک هنگام در سال 1975 با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال 2006 میلادی، با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از 700 میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود 2 تریلیون فوت مکعب است.



در همین حال عمان با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را از اسفند ماه سال 1387 و با ساخت یک خط لوله به طول 25 کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت 10 هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.



میدان مشترک نفتی "هنگام" در فاصله تقریبی 45 کیلومتری جزیره قشم و بر روی خط مرزی ایران و عمان در خلیج فارس قرار گرفته است.