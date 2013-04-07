اعضای ستاد تسهیلات سفر کردستان تجلیل شدند/ باز هم خبرنگاران دیده نشدند

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب مراسم تقدیر از اعضای فعال ستاد تسهیلات سفر استان کردستان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کردستان برگزار شد و خود اعضای با اهداء لوح تقدیر از خود تجلیل کردند و البته در این بین کسانی نیز بودند که شایسته و لایق تقدیر بودند که مورد غفلت و فراموشی قرار گرفتند.

از چند سال قبل تاکنون و با رشد قابل توجه ورود مسافران نوروزی به استان کردستان، جایگاه ستاد تسهیلات سفر به صورت قابل توجهی اهمیت پیدا کرده است و به همین دلیل نیز تلاش می شود که هر ساله با برگزاری نشست های مختلف از تمامی ظرفیت های موجود برای استقبال و اسکان مسافران به ویژه در ایام نوروز بهره برداری شود.

ستاد تسهیلات سفر در کشور به ریاست رئیس جمهور و در استانها به ریاست استاندار کردستان برگزار می شود و شماری از ادارات و سازمان های دولتی در آن حضور دارند و دبیری این ستاد نیز بر عهده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و به همین دلیل نیز اهمیت این ستاد در ایام نوروز با توجه به آغاز سفرهای ویژه ایام تعطیلات افزایش قابل توجهی می یابد.

حضور مدیران و مسئولان ادارات و سازمان های دولتی مختلف از جمله نیروی انتظامی، صدا و سیما، دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی، حمل و نقل و پایانه، هلال احمر، سپاه و بسیج، آموزش و پرورش و ... به عنوان یک وظیفه اداری و سازمانی قلمداد می شود و بر اساس روال اداری کشور این ادارات وظیفه دارند که در نشست های ستاد حضور پیدا کرده و مصوبات را نیز به صورت کامل اجرایی کنند.

حضور مسافران نوروزی به استان کردستان از اوایل دهه 80 آغاز شد و با گذشت زمان هر سال بر اساس آمارهای اعلامی از سوی متولیان میزان ورود مسافران نوروزی از 500 هزار تا یک میلیون نفر افزایش پیدا کرده که البته شیب این افزایش ها در دولت های نهم و دهم قابل توجه بوده است.

هر چند که در نحوه آمارگیری های صورت گرفته و اعلام شمار مسافران نوروزی از سوی مدیران و مسئولان ستاد تسهیلات سفر استان کردستان شک و شبهه جدی وجود دارد و تقریبا هیچ عقل سلیمی نمی تواند در صحت این آمارها اطمینان داشته باشد ولی در کنار این مهم نیز نباید از این نکته غافل شد که میزان ورود مسافر و گردشگر به استان کردستان طی چهار سال اخیر در مقایسه با سالهای قبل افزایش خوبی پیدا کرده است.

مکانیزمی برای شمارش دقیق ورود مسافر وجود ندارد

در تائید و صحت آمار ورود 4.6 میلیون نفر مسافر به استان کردستان ذکر این نکته کافی است که اساسا هیچ گونه مکانیزم و زیرساختی برای شمارش دقیق ورود مسافران نوروزی به استان کردستان وجود ندارد و به همین دلیل است که در اکثر موارد آمارهای اعلام شده از سوی مدیران چندین دستگاه دولتی در استان با همدیگر تفاوت های قابل توجهی داشته است.

اما جدای از این موارد در مراسم شنبه شب که برای تقدیر از فعالان ستاد تسهیلات سفر استان کردستان برگزار شده بود، از تقریبا اکثر مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان تقدیر به عمل آمد و حتی از بخش خصوصی و یا سازمان های غیردولتی یک نفر لایق تقدیر و تجلیل تشخیص داده نشد.

در میان تقدیر های صورت گرفته مراسم شب گذشته از مدیرانی تجلیل به عمل آمد که حتی شاید در طول عمر خود یک بار نیز پایشان به نشست ها و جلسات ستاد تسهیلات سفر باز نشده و اساسا ستاد تسهیلات سفر به هیچ عنوان به حوزه کاری آنها مرتبط نیست و مقایسه این افراد با مدیرانی و کارکنانی که در طول ایام تعطیلات به صورت شبانه روزی فعالیت داشته اند به راستی ظلم بزرگی است که مشخص نیست چه کسی باید پاسخگو باشد.

در این مراسم در حالی از نزدیک به 50 نفر به عنوان اعضای فعال ستاد تسهیلات سفر در استان و شهرستان ها تقدیر به عمل آمد که حتی یک نفر به عنوان نماینده ای از بخش خصوصی و یا اینکه کارشناس و متولی حوزه ای از ستاد تسهیلات سفر معرفی نشد تا خود مدیران و اعضای ستاد به خاطر انجام وظایف قانونی و اداری از خود تقدیر کنند.

تقدیر از جانشین استاندار در ستاد تسهیلات سفر، رئیس دفتر استاندار، مدیرکل سیاسی و انتخابات استاندار، مدیرکل دفتر اجتماعی استاندار، مدیرکل دستگاه های مختلف دولتی از جمله فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی، صدا و سیمای مرکز کردستان، فنی و حرفه ای، بنیاد مسکن، تعزیرات حکومتی، راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، پلیس راه و پلیس راهور، فرمانداران شهرستان های سنندج، قروه، بانه، سقز و دیواندره، شهرداران مریوان، بانه، دیواندره، سنندج، دهگلان، کامیاران، و سقز و در نهایت شماری از معاونین فرماندار و رئیس شورای شهر سنندج از جمله مهمترین لوح های تجلیلی بود که از سوی ستاد تسهیلات سفر به مدیران استان اهدا شد.

قرار دادن اسامی سازمان ها و دستگاه های دولتی فعالی همچون نیروی تلاشگر و زحمت کش پلیس راه، راهداری ها، هلال احمر، فوریت های پزشکی، میراث فرهنگی، پلیس انتظامی در کنار سایر اداراتی که هیچ نقشی در ستاد تسهیلات سفر نداشتند نشان دهنده این نکته است که اساسا هیچ گونه ارزیابی در خصوص فعالیت دستگاه های دولتی صورت نگرفته و هدف تنها برگزاری مراسمی برای خالی نبودن عریضه بوده است.

نکته جالب توجه تر در مراسم شنبه شب نادیده گرفتن نقش خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان به ویژه خبرگزاری ها بود که در ایام تعطیلات سال جاری پا به پای سایر مدیران و در اکثر شرایط خیلی جلوتر از آنها کار اطلاع رسانی را انجام می دادند ولی باز هم شب گذشته نادیده گرفته شدند تا علیرغم تمامی حرف های دهن پر کن مسئولان در خصوص اهمیت خبرنگاران و رسانه های جمعی کسی سراغی از آنها نگیرد.

در ایام تعطیلات نوروز سال جاری و با تعطیل شدن فعالیت رسانه های مکتوب و دفاتر روزنامه های کشوری، چندین خبرگزاری فعال در استان کردستان به صورت شبانه روزی علاوه بر انتشار خبرهای مربوط به سفرهای نوروزی اقدام به معرفی جاذبه های گردشگری کردستان کردند که به زعم متولیان ستاد تسهیلات سفر این خدمات قابل توجه نبوده و به همین دلیل در مراسم شنبه شب تمامی اقدامات آنها نادیده گرفته شد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که هر چند شب گذشته از مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان، قائم مقام وی و معاون اخبار مرکز به دلیل فعالیت های رسانه ملی در استان تقدیر شد و به راستی این تقدیر نیز به دلیل برنامه های خوب صدا و سیما در ایام تعطیلات به جا بود ولی نادیده گرفتن فعالیت خبرنگاران رسانه های جمعی استان و حداقل خبرگزاری های فعال کردستان در ایام نوروز سال جاری جای سوال دارد.

در پایان باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این انتقاد تنها در راستای اصلاح بوده و به هیچ عنوان خدمات و اقدامات صورت گرفته از سوی بخش های دولتی و خصوصی در راستای استقبال مناسب از مسافران و مهمانان نوروزی در استان کردستان را نادیده نمی گیرد و انتظار می رود که این گزارش حداقل تلنگری باشد برای مدیران و مسئولان ارشد استان که از تکرار مراسم و برنامه های این چنین در روزها و ماه های آینده جلوگیری کنند.