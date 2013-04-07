یک تصویرگر کتابی درباره نقاشی در ایران و جهان برای نوجوانان نوشت

زهره پریرخ، نویسنده کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر مشغول نگارش کتابی با نام «پویشی در نقاشی» هستم. این کتاب برای نوجوانان 15 تا 99 ساله تدوین میشود. یعنی مخاطبان این کتاب محدودیت سنی نخواهند داشت و کتاب میتواند مورد استفاده گروههای سنی نوجوان به بالا قرار بگیرد.
وی افزود: هدف اصلیام از نوشتن این کتاب، مفهومسازی درباره نقاشی است و نمیتوان آن را یک کتاب آکادمیک دانست، بلکه بیشتر میتوان آن را یک عامل کمکی برای ارتباط بهتر نوجوانان و دیگر افراد علاقهمند به نقاشی دانست. کتاب هم بر اساس نمونههای تصویری نوشته میشود؛ چون همانطور که اشاره کردم برای هرچه ملموستر کردن نقاشی برای مخاطب است.
این نویسنده ادامه داد: تاریخ نقاشی جهان و سبکشناسی متداول، نقاشی در ایران و مفهومسازی نقاشی از مهمترین بخشهای موضوعی این کتاب هستند. کتاب زبان سادهای دارد و همانطور که اشاره شد نمیتوان آن را یک نمونه کاملا تخصصی و دانشگاهی دانست.
پریرخ گفت: نگارش «پویشی در نقاشی» را از سال گذشته آغاز کردم و کتاب هم نسبتا آماده است. البته هنوز با ناشر مشخصی درباره آن به توافق نرسیدهام. میتوان «پویشی در نقاشی» را در قالب یک مجموعه 3 جلدی یا یک کتاب تکجلدی به چاپ رساند؛ چون حجمی بین 150 تا 200 صفحه دارد که البته حجمش بسته به این که ناشرش چه مقدار از تصاویر را با آن چاپ کند، کم و زیاد خواهد شد.
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