گروه تئاتر "مردم" با حضور علی نصیریان احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه 17 فروردینماه در تماشاخانه ایرانشهر زنگ افتتاح اجرای عمومی نمایش "قرارداد" با حضور علی نصیریان به صدا درآمد. داریوش مؤدبیان کارگردان و بازیگر نمایش در ابتدای این مراسم از اینکه بعد از سالها توانسته در مقام کارگردان اثری را به صحنه ببرد اظهار خوشحالی کرد. وی در ادامه گفت: به عنوان بازیگر میتوانستم روی صحنه بروم. البته دلیل کارگردانی نکردم این نبود که کارم را بلد نیستم بلکه به خاطر انتخاب متونی بود که مدیران سالنها به خاطر شرایط انتخاب نمیتوانستند فرصت اجرا به آنها بدهند.
مؤدبیان از اینکه فرصت اجرای نمایش "قرارداد" را در تماشاخانه ایرانشهر به دست آورده است از مجید سرسنگی رییس تماشاخانه تشکر کرد و یادآور شد: خیلی خوشحال هستم که بعد از سالها امشب گروه تئاتر "مردم" که سرپرست آن آقای علی نصیریان بود، احیا میشود.
در ادامه این مراسم سرسنگی رییس تماشاخانه ایرانشهر گفت: خیلی خوشحالم که اجراهای تماشاخانه ایرانشهر با اجرای نمایشی از آقای داریوش مؤدبیان آغاز میشود.
وی درباره برنامههای این تماشاخانه افزود: ما اجرای نمایشهای تماشاخانه را ضبط کرده و در اختیار مخاطبان قرار میدهیم که این اقدام میتواند در آینده گنجینهای از آرشیو اجراهای تئاتری برای هنرمندان تئاتر باشد.
رییس تماشاخانه ایرانشهر با اشاره به جایگاه بینالمللی تئاتر ایران یادآور شد: تئاتر ما در عرصه بینالمللی نیز مطرح شده و باید برای حضور هر چه بهتر در این عرصه فعالیتی مستمر داشته باشیم.
در بخش دیگری از این مراسم علی نصیریان به ارائه تاریخچهای از گروه تئاتر "مردم" پرداخت و گفت: این گروه با حضور من و عزتالله انتظامی در سال 40 شکل گرفت و بعد از راهاندازی تماشاخانه سنگلج که ساختش هیچ هزینهای برای کسی نداشت به این سالن منتقل شد. در تماشاخانه سنگلج قرار بر این شد هر گروهی یک نام داشته باشد و من نام مردم را برای گروه خودمان انتخاب کردم زیرا تئاتر بدون مردم معنایی ندارد.
وی ادامه داد: بعدها داریوش مؤدبیان هم به گروه ما پیوست و بعد از گذشت مدت زمانی به خارج از ایران رفت. پس از بازگشت به کار ترجمه نیز پرداخت و این کار را بسیار خوب انجام میداد. حتی با هزینه شخصی انتشارات "آب" را راه انداخت و ترجمهها را از طریق این انتشارات راهی بازار کتاب کرد.
نصیریان با اشاره به اینکه برای دومین بار است در تماشاخانه ایرانشهر زنگ افتتاح اجرای عمومی نمایشی را به صدا درمیآورد ابراز خرسندی کرد و گفت: البته آیین به زنگ افتتاح نمایش را زدن برای من تازگی دارد زیرا قبلها ما هم برای آغاز اجرای عمومی نمایش هنرمندانی را دعوت میکردیم اما زنگی وجود نداشت. تماشاخانه ایرانشهر به خوبی با هنرمندان همکاری دارد و این اتفاق خوبی است.
در پایان و پیش از آغاز اجرای عمومی نمایش "قرارداد"، مؤدبیان داستان کوتاهی از اسلاومیر مروژک نویسنده اثر را برای حاضران قرائت کرد. نمایش "قرارداد" با حضور مؤدبیان و کوروش سلیمانی در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرا میشود.
نظر شما