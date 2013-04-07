اجرای 44 ویژه برنامه طی هفته سلامت در شهرستان دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های هفته سلامت این شهرستان اظهار داشت: با توجه به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت که با نام"فشارخون را جدی بگیریم" نامگذاری شده برنامه های این شبکه حول همین شعار در سطح شهرستان اجرا می‌شود.

وی بیان داشت: برگزاری مراسم ویژه روز جهانی بهداشت در مدرسه بعثت، برپایی پایگاه اطلاع رسانی در بیمارستان، محوطه گمرک، مصلای نمازجمعه و مسجد بازار، عیادت از بیماران قلبی و فشارخونی تحت پوشش کمیته امداد بخشی از برنامه‌های اجرایی این هفته است.

ناصری از اندازه‌گیری فشارخون افراد بالای 30 سال در هفته سلامت که به هر دلیلی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه می کنند خبر داد.

وی حضور فرماندار در جمع تیم مدیریتی شبکه بهداشت، اختصاص پارک ساحلی برای انجام ورزش صبحگاهی ادارات، دیدار مسئولان شهرستان با بیماران بستری در بخش سی‌سی‌یو، تقدیر از خیرین بخش سلامت و افتتاح منازل سازمانی شش واحدی پزشکان بیمارستان در هفته سلامت را از دیگر فعالیت‌های این هفته عنوان کرد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان دیلم در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری زیارت پرفیض عاشورا در جوار گلزار شهدای گمنام شهرستان، برگزاری جشنواره طبخ غذاهای رژیمی برای بیماران فشارخونی، برگزاری مسابقه نقاشی خیابانی، برگزاری مسابقه رسم کاریکاتور را از برنامه‌های جانبی این هفته اعلام کرد.

وی از اجرای برنامه های ورزشی دراین هفته خبر داد و اظهار داشت: برگزاری پیاده روی دانش آموزی، برگزاری مسابقه والیبال محله‌ای، اجرای مسابقه طناب کشی ویژه ملوانان و صیادان، برگزاری مسابقات ورزشی بومی در مدارس پسرانه و برگزاری مسابقه فوتسال را از برنامه های ورزشی این هفته عنوان کرد.

ناصری از برگزاری کلاس‌های آموزشی در هفته سلامت با موضوع فشارخون در مراکز و خانه های بهداشت، مساجد، محله ها، ادارات، مدارس شهرستان خبر داد.

وی از برگزاری کلاس‌های آموزشی ویژه افراد داوطلب برای فراگیری نحوه اندازه گیری فشارخون با همکاری شبکه بهداشت و هلال احمر در طول هفته سلامت خبر داد.

وی ارسال پیامک انبوه به صورت روزانه در طول هفته سلامت، مصاحبه تلفنی رییس شبکه با برنامه سلام بوشهر، تهیه و نصب بنر و پلاکارد در سطح شهر و مراکز، توزیع تراکت فشارخون در بین عموم، چاپ و نصب لوگوی هفته سلامت در شبکه و مراکز، چاپ مقاله در نشریات و خبرگزاری‌ها و انعکاس اخبار هفته سلامت در خبرگزاری‌ها و سایت‌های استانی و محلی را از جمله برنامه‌های اطلاع رسانی این هفته اعلام کرد.

24- 18 فروردین به عنوان هفته سلامت نامگذاری شده است.