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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۱:۳۶

قندهاری در گفتگو با مهر:

50 هزار گردشگر از آبشار تمام خزه ای جهان دیدن کردند

50 هزار گردشگر از آبشار تمام خزه ای جهان دیدن کردند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری علی آبادکتول از بازدید و تماشای بیش از 50 هزار نفر از منطهق گردشگری و آبشار تمام خزه ای جهان خبر داد.

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: برپایی سفره هفت سین در شهرستان و مناطق گردشگری از جمله برنامه ها بوده است.

وی اظهار داشت: در ایام نوروزی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در سه نقطه از شهرستان واقع در بازارچه زینبیه، پارک انقلاب و پارک جنگلی کبودوال برگزار شد.
 
وی عنوان کرد: همچنین سه کمپ نوروزی و اطلاع رسانی به مسافران نوروزی در ورودی غربی علی آباد، ورودی شرقی فاضل آباد و پارک جنگلی کبودال برپا شد.
 
قندهاری بیان داشت: چاپ و توزیع سه هزار جلد راهنمای گردشری شهرستان، توزیع بیش از شش هزار جلد راهنمای گردشگری و اقلام تبلیغاتی، اهدای هدیه اولین مسافران نوروزی شهرستان در اولین ساعات تحویل ساعت از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.
 
سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول، برپایی جشنواره غذا و موسیقی و بازیهای محلی با همکاری کمیته گردشگری روستایی در روستای بلوک غلام را از دیگر برنامه های اجراشده بیان کرد.
 
کد مطلب 2027219

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