50 هزار گردشگر از آبشار تمام خزه ای جهان دیدن کردند

یاسر قندهاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: برپایی سفره هفت سین در شهرستان و مناطق گردشگری از جمله برنامه ها بوده است.

وی اظهار داشت: در ایام نوروزی نمایشگاه صنایع دستی و سوغات در سه نقطه از شهرستان واقع در بازارچه زینبیه، پارک انقلاب و پارک جنگلی کبودوال برگزار شد.

وی عنوان کرد: همچنین سه کمپ نوروزی و اطلاع رسانی به مسافران نوروزی در ورودی غربی علی آباد، ورودی شرقی فاضل آباد و پارک جنگلی کبودال برپا شد.

قندهاری بیان داشت: چاپ و توزیع سه هزار جلد راهنمای گردشری شهرستان، توزیع بیش از شش هزار جلد راهنمای گردشگری و اقلام تبلیغاتی، اهدای هدیه اولین مسافران نوروزی شهرستان در اولین ساعات تحویل ساعت از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

سرپرست میراث فرهنگی علی آبادکتول، برپایی جشنواره غذا و موسیقی و بازیهای محلی با همکاری کمیته گردشگری روستایی در روستای بلوک غلام را از دیگر برنامه های اجراشده بیان کرد.