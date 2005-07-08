دووميداني نيازمندفرهنگ سازي غني است / امكانات براي رشته مادر مطلوب نيست

اين قهرمان ملي پوش درگفت وگوبا خبرنگار" مهر" دركرج گفت : ورزش دووميداني نيازمند توجه و سرمايه گذاري است تا مردم اين ورزش را همانند ديگررشته ها بشناسند و به سمت آن گرايش پيدا كنند.

قديمي ادامه داد: بايد با تأسف گفت دووميداني دركشورما هيچ جايگاهي ندارد و مردم آن را به عنوان رشته ورزشي قبول ندارند.

وي تصريح كرد: اين نشانه كم كاري مسئولان درامرفرهنگ سازي دراين رشته ورزشي است. ازطرفي چون اين ورزش براي مسئولان مربوط ايجاد درآمد نمي كند توجه چنداني به آن نمي كنند درحالي كه دووميداني هم، همانند سايرورزش ها براي پيشرفت خود نيازمند هزينه و توجه مسئولان است.

قديمي كه 6 سال است در ماده 5 و 10 هزارمتر دووميداني كار مي كند ، خاطرنشان كرد: دركشورما امكانات براي ورزش دوو ميداني درحد مطلوب نيست وكمبود سالن و گراني كفش مخصوص بيش ازهرچيزديگري بيداد مي كند و براي مقابله با اين مشكلات نيازبه صبر و استقامت است. يعني كاري كه دوندگان ايراني سالهاست انجام مي دهند.

وي افزود: تمرينات اين ورزش درسطح حرفه اي بسيار سنگين و طاقت فرسا ست و شايد به همين دليل است كه دوندگان وارد هر رشته ورزشي ديگري كه شوند موفقتر از ساير ورزشكاران هستند. به هرحال ورزش دووميداني مادرتمام رشته هاي ورزشي است و طبيعي است كه چنين مشخصاتي داشته باشد .

گفتني است ؛ عيسي قديمي جزء 6 نفر اول بهترين ركوردهاي ايران در رشته 5 و 10 هزارمتراست و تاكنون موفق به كسب عناويني چون نفراول مسابقات 10 هزارمتر بين المللي سوريه ، نفراول مسابقات جهاني سويس ، عضو ثابت تيم ملي داخل سالن كشور، نفراول سومين دوره مسابقات آسيايي داخل سالن ، ستاره مسابقات قهرماني كشوردرسال 83 ونفراول مسابقات 110 دو قهرماني كشورشده است.