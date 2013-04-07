رضایت 98 درصدی مسافران نوروزی از عملکرد شهرداری خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر، هرمز نصیری شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از خادمان گردشگری استان لرستان با اشاره به تعداد کمپ های شهرداری خرم آباد برای اسکان مسافران نوروزی اظهار داشت: در مجموع پنج کمپ در پارکهای شریعتی، نسترن، کیو، بانوان و اطراف قلعه فلک الافلاک توسط شهرداری برای اسکان مهمانان نوروزی برپا شد.

وی با بیان اینکه در ایام نوروز 19 هزار و 250 خانوار در کمپ های شهرداری خرم آباد اسکان داده شدند، افزود: در مجموع بیش از 151 هزار و 57 نفر در این کمپ ها اسکان داده شدند.

شهردار خرم آباد همچنین ورودی به پارکهای خرم آباد را در ایام نوروز بیش از 573 هزار و 429 نفر عنوان کرد و افزود: در مجموع 120 نفر از پرسنل شهرداری خرم آباد به صورت مستقیم در سه شیفت در چادرهای ستاد اسکان پاسخگوی مسافران نوروزی بودند.

نصیری همچنین برگزاری جنگ شادی و طنز را یکی دیگر از برنامه های شهرداری خرم آباد در ایام نوروز برشمرد و گفت: برگزاری مراسم تعزیه خوانی در ایام فاطمیه، توزیع بروشورهای جاذبه های گردشگری خرم آباد و حومه شهر خرم آباد و ... از دیگر برنامه های این نهاد در ایام نوروز بوده است.

وی همچنین به توزیع فرم های نظر سنجی میان مسافران نوروزی اشاره کرد و افزود: در مجموع 98 درصد مسافران نوروزی از عملکرد شهرداری خرم آباد در این ایام رضایت داشته اند.