افتتاح 10 هزار واحد مسکن مهر در کردستان/ افزایش پنج ساله بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی صبح امروز در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: طی چند روز آینده از مجموع 36 هزار واحد مسکن مهر سهمیه استان، 10 هزار واحد مسکن با حضور مسئولان کشوری در کنار بهره برداری از سایر پروژه های عمرانی افتتاح می شود.

وی اولین و مهمترین نیاز جامعه را برای تامین آسایش و آرامش خانواده ها، داشتن مسکن دانست و افزود: همه مسئولان دستگاه های اجرایی استان باید در تحقق برنامه های دولت خدمتگزار در راستای اتمام کلیه پروژه های مسکن مهر نهایت همکاری را داشته باشند.

استاندار کردستان با اشاره به ضعیف بودن بنیه مالی متقاضیان مسکن مهر در استان کردستان و پیش آمدن اختلاف قیمت تمام شده مسکن مهر نسبت به قرارداد اولیه، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بیان کرد: برای پرداخت بخشی از این ارقام از سوی متقاضیان و حمایت از پیمانکاران مسکن مهر استان و سرعت بخشیدن به اجرای طرح مسکن مهر استان باید متولیان امر مسکن استان از مرکز پیگیر اعتبارات حمایتی ویژه باشند، ما نیز برای صاحب خانه شدن اقشار کم درآمد کردستان در تحقق این مهم نهایت حمایت و همراهی را خواهیم داشت.

شهبازی با قدردانی از همه بانک های عامل استان و دستگاه های خدمات رسان و شهرداری های استان در پیشبرد برنامه های مسکن مهر استان خواستار سرعت بخشیدن به سایر امور شد و گفت: بهره برداری از تمامی ظرفیت های استان کردستان برای حمایت از مسکن مهر ضروری است.

وی ادامه داد: با دستور رئیس جمهور، بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر از 15 سال به 20 سال افزایش یافت که این امر موجب کاهش مبلغ بازپرداخت متقاضیان مسکن مهر بوده است.

استاندار کردستان تسریع در اتمام پروژه های مسکن مهر استان را امری لازم و ضروری دانست و بر آن تاکید کرد و گفت: هیچ گونه کم کاری در بخش مسکن مهر از سوی مسئولان و ادارات متولی پذیرفته نیست و انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت های جدی تری باشیم.

مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان نیز در این جلسه گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان شهریور ماه سال جاری کلیه پروژه های مسکن مهر استان به اتمام می رسد.

محمد صادق وجدی افزود: در حال حاضر طرح مسکن مهر استان کردستان در مجموع با 85 درصد پیشرفت فعال است و برای اتمام آن نهایت تلاش و کوشش را خواهیم داشت.

وی بیان کرد: در راستای پیشبرد برنامه های مسکن مهر در کردستان همه دستگاه های خدمات رسان و شهرداری ها تاکنون همکاری عالی داشته اند و انتظار می رود برای تکمیل پروژه همکاری و تلاش بیشتری داشته باشند.