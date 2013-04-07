به گزارش خبرنگار مهر، جواد دلاوري، شامگاه شنبه در اولین جلسه شورای اداری استان قم در سال جدید که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در سال 91 اقدامات خوبی در استان در راستای تخصیص اعتبارات پروژه‌های سفر مقام معظم رهبری و نیز طرح‌های مهر ماندگار و پروژه‌های استانی صورت گرفت.

وی گفت: در بخش مسکن مهر با تلاش دستگاه‌های مختلف اجرایی، استان قم همچنان جزو استان‌های برتر کشوری در این زمینه است و در مجموع در استان قم ساخت 39 هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت که تعداد 36 هزار واحد آن در شهر قم و 3 هزار واحد مسکونی نیز در شهرهای زیر 25 هزار خانوار در حال ساخت است.

معاون عمراني استاندار قم اضافه کرد: تاکنون تعداد 18 هزار واحد مسکونی مسکن مهر در قم به بهره برداری رسیده و تعداد 7 هزار واحد دیگر نیز در حال آماده سازی است و به زودی افتتاح می‌شود.

وی ابراز داشت: در بخش مسکن روستایی نیز تعداد 96 هزار واحد مسکن روستایی مقام سازی و ساخته شد که در مجموع 2 هزار میلیارد تومان در بخش مسکن شهری و روستایی در استان قم سرمایه گذاری شده است.

دلاوری عنوان کرد: قبل از افتتاح پروژه‌های مسکن مهر کلیه انشعابات آب، برق و گاز نصب و بعد تحویل مالکان می‌شود و در سال گذشته نیز بازدیدهای میدانی و جلسات مختلفی برای آماده سازی مسکن مهر، پرداخت وام و اقساط آن و سایر مسائل تشکیل شد.

وی عنوان کرد: با همت مسئولان کشوری و استانی پروژه انتقال آب شیرین به استان قم نیز به مرحله نهایی رسید و هم اکنون شهروندان قمی از آب شیرین برخوردار هستند.

رشد 15 درصدی مسافر به قم

معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 15 درصد رشد مسافر در قم را شاهد بودیم افزود: میزان اقامت مسافر در استان نیز 20 درصد افزایش یافت .

محسن محرری گفت: تعداد 12 هزار نفر در راستای ارائه خدمات به زائران و مسافران در عید امسال مشارکت داشتند که تعداد 8 هزار نفر به صورت خادم افتخاری در حرم مطهر حضرت معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و امامزادگان استان مشغول به فعالیت بودند که در مجموع 20 هزار نفر در این زمینه به زائران و مسافران خدمت رسانی می‌کردند.

وی گفت: انسجام و هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های اجرایی استان به منظور ارائه خدمات بهتر به زائران و مسافران در استان قم وجود داشت و در مجموع عید امسال، نوروز آرام، با نشاط و منظمی داشتیم.

معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم با بیان اینکه در سال جاری در مقایسه با سال گذشته 15 درصد رشد مسافر در قم را شاهد بودیم افزود: میزان اقامت در استان نیز 20 درصد افزایش یافت و توزیع سوخت نیز 17 درصد در استان قم رشد داشتیم که متوسط کشوری آن 10 درصد بود.

کاهش 33 درصدی تصادفات جاده ای در قم

وی با بیان اینکه در بخش تصادفات جاده‌ای 33 درصد کاهش داشتیم افزود: 7 پایگاه مرکزی ستاد تسهیلات زائران در شهر و 15 ایستگاه هلال احمر در قم حضور داشتند و در ایام نوروز تعداد یک میلیون و 300 هزار بروشور و راهنمای زائر توسط همکاران ما در شهرداری و آموزش و پرورش به زائران اهدا شد و در این مدت 20 هزار بنر و پرچم برای راهنمایی بیشتر زائران در سطح شهر و به خصوص در ورودی‌ها نصب شد.

محرری ادامه داد: بوستان‌های استان برای پذیرایی از زائران آماده بودند و ظرفیت سرویس‌های بهداشتی استان نیز دو برابر شد و تعداد 400 مدرسه، حسینیه، هتل و مهمان پذیری‌های، اقامت زائران در استان را بر عهده داشتند.

معاون هماهنگی امور زائرین استاندار قم گفت: در ایام عید ترافیک روانی را در سطح شهر قم به خصوص در هسته مرکزی شاهد بودیم و پارکینگ‌ها نیز با ظرفیت دو برابری نسبت به سال گذشته در اختیار زائران بود.