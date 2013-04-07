زنگ سلامت در مدارس خوزستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، زنگ سلامت صبح یکشنبه همزمان با مدارس سراسر کشور در مدارس خوزستان نیز به صدا در آمد.

در شهرستان اهواز زنگ سلامت به صورت نمادین و با حضور مسئولان در دبستان استاد نجات اللهی نواخته شد.

با نواخته شدن این زنگ، هفته سلامت که همه ساله از 18تا 24 فروردین ماه برگزار می شود، آغاز شد.

"فشار خون را جدی بگیریم "شعار امسال هفته سلامت است که با هدف مشارکت و توجه بیشتر مردم به ویژه سیاست گزاران و فعالان این حوزه عنوان شده است.

در این هفته در مدارس نکات آموزشی به دانش آموزان براساس روزشمار هفته سلامت آموزش داده می شود.



18 فروردین فشارخون، آموزش و سبک زندگی سالم؛ 19 فروردین فشار خون، تغذیه سالم و امنیت غذایی؛ 20 فروردین فشار خون، پزشک خانواده و نظام سلامت؛ 21 فروردین فشار خون، همکاری بین بخشی، همبستگی اجتماعی؛ 22 فروردین فشار خون، اجتناب از دخانیات و سوء مصرف مواد؛ 23 فروردین فشار خون، فعالیت بدنی و نشاط اجتماعی و 24 فروردین فشار خون، بیمار یابی، درمان و پیشگیری از عوارض نامگذاری شده اند.

در این هفته بر اساس عناوین در نظر گرفته شده، برنامه‌ های آموزشی در سه محور دانش آموزی، پرسنل و اولیا در مدارس استان برگزار می شود.