رتبه های برتر کنکور در استان سمنان هدیه ویژه دریافت می کنند

حسین فولادیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه رتبه های برتر کنکور در این استان امسال هدیه ویژه دریافت خواهند کرد اظهار داشت: این هدیه ویژه شامل کمک هزینه حج عمره خواهد بود.

وی اضافه کرد: هدیه ویژه کمک هزینه حج عمره ویژه دارندگان رتبه یک تا 10 خارج از سهمیه کنکور سراسری 92 خواهد بود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان افزود: همچنین شرکت کنندگان در کنکور امسال که موفق به کسب رتبه های 11 تا 40 خارج از سهمیه منطقه دو و سه شوند کمک هزینه سفر عتبات و عالیات دریافت می کنند.

فولادیان یادآور شد: برای موفقیت دانش آموزان در کنکور امسال کلاس آمادگی کنکور در سطح استان سمنان در حال برگزاری است که امیدواریم با تشکیل این کلاس ها بنیه علمی دانش آموزان در کنکور امسال افزایش یافته و به موفقیت های خوبی دست پیدا کنند.

وی در خاتمه گفت: استان سمنان در طی سال های گذشته در بحث کنکور از رتبه های خوبی برخوردار بوده که این موفقیت نشان از تلاش دلسوزانه دبیران و همت والای دانش آموزان دارد.