جایگاه دوم آمار جذب میوه استان تهران در ایام پایانی سال 91 به ورامین رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی صبح یکشنبه در یک نشست خبری ضمن تبریک آغاز سال نو افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک در ایام پایانی سال 91 برنامه هایی را برای رفاه بیشتر شهروندان در نظر گرفته بود که از جمله این برنامه ها برپایی دو نمایشگاه عرضه مستقیم کالای بهاره در شهرستانهای ورامین و قرچک با 250 غرفه بود که استقبال خوبی از این نمایشگاه ها شد.

وی یادآور شد: برای رفاه حال شهروندان این اداره اقدام به توزیع اقلام تنظیم بازار مانند مرغ منجمد به مقدار 730 تن، گوشت قرمز منجمد به مقدار 90 تن، برنج خارجی به مقدار 551 تن در سطح شهرستانهای ورامین و قرچک کرد که این اقلام با قیمتهای مصوب در سطح این شهرستانها با نظارت مستقیم بازرسان توزیع شد.

توزیع 595 تن میوه در شهرستانهای ورامین و قرچک

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک ادامه داد: در سطح شهرستانهای ورامین و قرچک میوه تنظیم بازار در مجموع 170 تن سیب و 425 تن پرتقال در 18 محل از پیش تعین شده توزیع شد که بازرسان نظارت مستقیم بر توزیع میوه داشتند.

وی یادآور شد: در استان تهران بیشترین آمار جذب میوه در ایام پایانی سال بعد از شهر تهران مربوط به شهرستان ورامین است که امیدواریم توانسته باشیم با ارائه میوه های با کیفیت مطلوب رضایت شهروندان را جلب کرده باشیم.

میرزایی اضافه کرد: اجرای گشتهای مشترک بازرسی و نظارت با همکاری مجمع امور صنفی، نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی، شبکه بهداشت و درمان، شبکه دامپزشکی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، اتحادیه ها، اداره دخانیات و واحد مرکزی خبر و اجرای مانور بازرسی و نظارت با همکاری مجمع امور صنفی، تعزیرات حکومتی و واحد مرکزی خبر از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک است.

نظارت بی وقفه گشتهای بازرسی و نظارت در ورامین و قرچک

وی عنوان داشت: گشتهای بازرسی و نظارت این اداره به صورت سیار در ایام تعطیل و همچنین در ساعات غیر اداری و بعد از ظهر ها مشغول فعالیت بودند و نظارت کافی را بر روی توزیع اجناس و کالاهای مصرفی مردم داشتند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک افزود: همچنین در ایام پایانی سال بازرسی از واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی به تعداد سه هزار و 836 واحد و تشکیل 867 پرونده تخلف در مجموع به ارزش دو میلیارد و 835میلیون و 610 هزار و 907 ریال صورت گرفته است.

وی در پایان اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستانهای ورامین و قرچک توانسته رتبه برتر را در برگزاری نمایشگاه های بهاره در سطح استان تهران از سوی سازمان مربوطه کسب کند که این افتخاری برای این اداره محسوب می شود.