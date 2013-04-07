میرکاظمی کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری را تکذیب کرد

مسعود میرکاظمی نماینده تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص شایعاتی مبنی بر کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری از سوی جبهه پایداری، گفت: دوستان از جاهای مختلف موضوع کاندیداتوری من را مطرح کرده اند اما بنده هیچ گاه رسما اعلام کاندیداتوری نکرده ام.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا صحت دارد که شما قرار است به جای باقری لنکرانی به عنوان کاندیدای جبهه پایداری برای انتخابات مطرح شوید، گفت: بنده اصلا با کسی در این خصوص صحبتی نکرده ام و قرار نیست به جای آقای لنکرانی کاندیدا شوم.

میرکاظمی در پاسخ به این سئوال که پس کاندیداتوری خود را در انتخابات تکذیب می کنید، گفت: من با خیلی از دوستان جبهه پایداری و بخش های دیگر دوست هستم و با هم گفتگو می کنیم اما اینکه جلسه رسمی برای کاندیداتوری در انتخابات با یکدیگر داشته باشیم تا به حال نبوده است.

وی در ادامه افزود: من تا به حال نه اعلام کاندیداتوری کرده ام و نه علاقه‌مندم که وارد این عرصه شوم.