فشارخون علائم ظاهری ندارد/ نقش پزشک خانواده در تشخیص بیماری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدشریعتی و اظهارداشت: اصولاً فشار خون در طبابت از قانون "نیم ها" پیروی می کند، به این ترتیب که نیمی از افراد مبتلا به فشارخون نمی دانند فشار خون دارند، نیمی از آنها هم که می دانند اقدامی برای درمان نمی کنند و نیمی از آنها هم که اقدام می کنند درمان نمی شوند.

وی افزود: اگر یک پزشک خانواده اهمیت مساله کنترل فشارخون را مورد توجه قرار دهد در کنترل بسیاری از بیماریهای افراد موفق خواهد بود.

شریعتی ادامه داد: بیماری فشار خون علائم ظاهری ندارد و برای پیشگیری از آن کافی است که یک پزشک خانواده در اولین اقدام پس از مراجعه بیمار به او از وی فشار خون بگیرد.

وی گفت: اگر فردی فشار خونش بالا باشد باید بداند که باید به صورت مداوم دارو مصرف کند و این بیماری مانند بیماریهای دیگر نیست که با مصرف مقطعی دارو مشکل بیمار برطرف شود.

شریعتی، ارزان بودن داروهای فشار خون را موجب تسهیل استفاده بیمار از مصرف دائم دارو دانست و خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد فوق مردم نیز باید بدانند تنها با ورزش کردن، تغذیه مناسب، استرس نداشتن و در یک کلام در پیش گرفتن روشهای زندگی سالم است که می توانند از خطر این بیماری مصون بمانند.

رئیس ستاد اجرایی برنامه کشوری پزشک خانواده با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در سفر به استان خراسان شمالی در خصوص لزوم در پیش گرفتن روش زندگی سالم توسط افراد جامعه، خاطرنشان کرد: سخنان ایشان حتما تمام ابعاد مختلف زندگی سالم را در بر می گیرد ولی ما به عنوان متولیان سلامت جامعه در نظام سلامت و نیز پزشکان خانواده باید این روش ها را در مراجعه مداوم بیمار به آنها گوشزد کند تا زندگی کردن سالم در جامعه جای خود را پیدا کند.