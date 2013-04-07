گسترش فولاد به دنبال تداوم شکست ناپذیری در خانه/ مس برای پلی آف می جنگد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم و ماقبل پایانی رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور عصر امروز یکشنبه با انجام هفت دیدار از گروه الف آغاز می شود که در یکی از بازی های مهم تیم گسترش فولاد در خانه از تیم مس سرچشمه پذیرایی خواهد کرد.

اهمیت این دیدار به این منظور است که تیم مس سرچشمه اکنون با 41 امتیاز پس از تیم 42 امتیازی نفت مسجد سلیمان در جایگاه سوم ایستاده و رقابت شانه به شانه ای با دیگر رقبا برای صعود به مرحله پلی آف دارد.



این بازی البته برای تیم گسترش فولاد نیز می تواند مهم باشد و طبق اعلام رسول خطیبی سرمربی موفق این تیم، شاگردان وی می خواهند ضمن تداوم شکست ناپذیری در خانه، با ارائه فوتبالی محکم و تهاجمی مانع از تضییع حق دیگر رقیبان تیم مس سرچشمه شوند.

ارائه فوتبال پاک و شکست نخوردن در خانه تنها انگیزه تیم گسترش فولاد در دیدار با مس سرچشمه خواهد بود و به نظر نمی رسد قطعیت یافتن صعود این تیم به لیگ برتر مانعی برای ارائه فوتبال همیشگی آبی پوشان تبریز باشد.

اما در سوی مقابل تیم مس سرچشمه برای اینکه شانس خود برای صعود به پلی آف را از دست ندهد، محکوم به کسب سه امتیاز از تبریز است و حتی اگر این تیم یک امتیاز بگیرد، بازهم ممکن است که بخت راهیابی به پلی آف را از کف رفته ببیند چراکه همزمان با این بازی، تیم نفت مسجد سلیمان در خانه شاهین بوشهر به میدان خواهد رفت و چنانچه موفق به کسب سه امتیاز شود، آنگاه برای صعود به مرحله حذفی فقط به یک امتیاز در هفته پایانی نیاز خواهد داشت.

البته سختی های مس سرچشمه و نفت مسجد سلیمان در هفته بیست و پنجم می تواند به اندازه ای برابر باشد چون هر دو تیم در خانه حریف بازی می کنند و میزبانانشان نیز از انگیزه بالایی برای کسب حداکثر امتیاز برخوردارند. تیم شاهین که میزبان تیم نفت مسجد سلیمان خواهد بود نیز هم اکنون در کورس فرار از منطقه خطر است و برای اینکه شانس بقای خود در لیگ دسته اول را افزایش دهد، باید نفت مسجد سلیمان را دست خالی بدرقه کند.

هم اکنون تیم گسترش فولاد تبریز با کسب 50 امتیاز صدرنشین گروه الف است و صعود خود به لیگ برتر را از دو هفته مانده به پایان مسابقات قطعی کرده است. در این گروه نفت مسجد سلیمان با 42، مس سرچشمه با 41، الوند همدان با 39 و گل گهر سیرجان با 38 امتیاز در رده های دوم تا پنجم ایستاده اند و به ترتیب از شانس حضور در مرحله پلی آف برخوردارند.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و مس سرچشمه از ساعت 16:15 امروز یکشنبه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به انجام خواهد رسید.