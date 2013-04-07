داود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند فعالیت های حوزه معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان البرز و خدمت رسانی به مسافران نوروزی گفت: ایام نوروز امسال این معاونت تعداد 103 مورد تصادف را خدمات دهی داشته است.

وی افزود: همچنین 21 مورد نجات افراد گمشده در کوهستان و خدمت رسانی به 350 مصدوم نیز از دیگر فعالیت های این معاونت بوده است که از این تعداد، 88 مورد به بیمارستان اعزام شده اند و 256 مصدوم نیز به صورت سرپایی درمان گردیده اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره اسکان مسافران در راه مانده نوروزی نیز بیان کرد: نوروز امسال تعداد 442 مسافر در راه مانده در پایگاه های امدادی اسکان یافته اند.

وی افزود: در مجموع یک هزار و 490 مراجعه حضوری به پایگاه های امداد و نجات هلال احمر را در نوروز امسال شاهد بوده ایم.

رجبی گفت: همه موارد ذکر شده از سوی یک هزار و 560 امداد گر جمعیت هلال احمر در حوزه "معاونت امداد و نجات" خدمات رسانی شده اند.