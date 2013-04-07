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۱۸ فروردین ۱۳۹۲، ۱۲:۰۸

امینی خبر داد:

حجم ذخیره آب سد نساء به 46.5 میلیون متر مکعب افزایش یافت/ خوشحالی کشاورزان بمی

حجم ذخیره آب سد نساء به 46.5 میلیون متر مکعب افزایش یافت/ خوشحالی کشاورزان بمی

کرمان - خبرگزاری مهر: در پی بارندگی های اخیر در استان کرمان مدیر سد نساء بم اعلام کرد که حجم ذخیره آب این سد با افزایش چشمگیر 46.5 میلیون متر مکعب بیشتر شده است.

محمدرضا امینی در گفتگو با مهر اظهارداشت: طی سال گذشته میران بارندگی در شهرستان بم و بالا دست سد نساء افزایش یافته است و بارندگیهای سال جاری نیز موجب بیشتر شدن آب ذخیره شده پشت این سد شده است.

وی با اشاره به خشکسالی های گذشته در بم و پائین دست این سد گفت: با احداث سد نساء و مدیریت صحیح مصرف آب کشاورزی در پائین دست سد رونق چشمگیر یافته است.

وی ادامه داد: هم اکنون حجم آب این سد 46.5 میلیون مترمکعب براورد می شود که با توجه به بارندگیهایی که هم اکنون در حال انجام است و افزایش ورودی حجم سد پیش بینی می شود این میزان افزایش یابد.

امینی گفت: در سال گذشته میزان آب ذخیره شده تنها 11.5 میلیون مترمکعب بود که موجب نگرانیهایی در خصوص تامین آب کشاورزی شده بود اما با بارندگیهای اخیر و افزایش حجم سد کشاورزان باید منتظر سالی پر رونق در زمینه کشاورزی باشند.

وی گفت: با این شرایط  تا پایان سال مشکلی در زمینه تامین اب کشاورزی در پائین دست سد نساء وجود نخواهد داشت.

سد نساء بزرگترین سد مخزنی کشور با روش ساخت سنگریزیه ای با رویه بتنی است.

کد مطلب 2027275

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