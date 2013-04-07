مرگ مادران باردار در نیشابور 67 درصد کاهش یافت

کاظم فرهمند در گفتگو با خبرنگار مهر ا‌ظهاركرد: در سال 90 تعداد مادران بارداری که به اشكال مختلف فوت کردند به شش نفر رسید که عدد بالایی بود.

وی اظهار داشت: با تلاش خوب همکاران در بخش‌های پایین و بالادست و اصلاح فرآیندها این تعداد در سال 91 به دو نفر کاهش یافت و البته بررسی گزارش فوت دو مادر گواهی می‌دهد که کاری از دست متخصصی برنمی‌آمد.

این مقام مسئول نیشابور توضیح داد: آموزش‌های مداوم بهورزان، حساس‌سازی ماماها و مراقبت ویژه سایر کادر پزشکی موجب شد که تعداد مرگ مادران باردار بسیار کاهش یابد.

فرهمند بيان کرد: در جریان بحران برف اسفندماه، ما موفق شدیم با تیمی تقریبا 30 نفره متشکل از مسئولان و پرسنل فرمانداری، بخشداری، تیپ زرهی21 امام‌رضا(ع)، ناحیه مقاومت بسیج، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی و بخش‌های مختلف دانشکده علوم پزشکی مادر بارداری را از روستایی در میان‌جلگه با نفربر زرهی به بیمارستان حکیم انتقال دهیم که بسیار، همت مسئولان در نجات این مادر ستودنی است.

وی یادآور شد: تیم ویژه‌ای برای هدایت و نظارت بر این موضوع تشکیل داده‌ایم تا این روند صحیح مراقبت شود.